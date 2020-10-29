В Минске началась продажа билетов на кинофестиваль "Лістапад"

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В продаже появились первые билеты на 27-й Минский международный кинофестиваль "Лістапад", сообщили БЕЛТА организаторы форума.

Кинотеатр "Центральный" будет главной площадкой для картин из основного конкурса игрового кино и конкурса "Молодость на марше". Здесь же пройдут ночные показы из внеконкурсной программы игрового кино и специальные показы для прессы. В кинокомплексе "Falcon Club Бутик Кино" пройдут показы из конкурсной и внеконкурсной программы игрового кино.

"Пионер" предлагает посмотреть конкурсные фильмы для детей и юношества "Лістападзік", а также конкурсные показы игрового кино и внеконкурсные фильмы секций "Женские истории", "Воображаемые любови", "Уик-энды с Войцехом Хасом" и "Мастер-класс". Кроме того, будут представлены фильмы конкурса "Молодость на марше".

Торжественные церемонии открытия и закрытия состоятся в кинотеатре "Москва", а сеансы национального конкурса - в кинотеатре "Беларусь". Кинотеатр Silver Screen в ТРЦ Galileo организует показ фестивальных картин основного конкурса и внеконкурсных секций документального кино, а также конкурса национальных киношкол.

Фестиваль "Лістапад" аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) как конкурсный фестиваль фильмов, созданных в странах СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии, странах Балтии, Восточной и Центральной Европы, на Кубе. В этом году он пройдет с 6 по 13 ноября под слоганом "Магия образа". Организатором выступает Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". Учредители - Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет.-0-

"Лістапад" объявил внеконкурсные программы игрового и документального кино На восьми секциях внеконкурсной программы игрового кино - "Женские истории", "Мастер-класс", "Воображаемые любови", "Львы, медведи, пальмовые ветви", "Полуночные страсти", "Без пяти минут Оскар", "Послеобразы. Современное польское кино", "Уикенды с Войцехом Хасом" - будут продемонстрированы 25 лент.