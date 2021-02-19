В Минске открылась выставка памяти народного художника Леонида Щемелева

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городская художественная галерея произведений Л.Д.Щемелева приглашает на выставку памяти "Через тернии к звездам. Per aspera ad astra", посвященную жизни и творчеству Леонида Щемелева. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

"Через тернии к звездам, через усилия к победе, через трудности к триумфу - так можно сказать о жизни и творчестве Леонида Щемелева, который недавно ушел от нас, но оставил глубокий след в истории национальной культуры", - отметили организаторы.

Во всех залах галереи на выставке, посвященной памяти художника, представлено более 90 живописных и графических произведений разнообразной тематики: портреты и натюрморты разных лет, городской и сельский пейзажи, война и мирное время. "Среди работ - как известные произведения художника "Довоенное детство", "Цветы Витебску", "Белое солнце голубой зимы", так и картины, пополнившие коллекцию Музея истории города Минска в 2020 году, - "Белое море" и "По тонкому льду". Кроме того, посетители смогут увидеть также полотна из мастерской Леонида Щемелева, которые не так знакомы широкому зрителю, "Партизанский край", "Умиление", "Минчанка", "Венчание в церкви Марии Магдалины",- рассказали организаторы.

Леонид Щемелев - народный художник Беларуси, участник Великой Отечественной войны, лауреат Государственной премии Беларуси, премии Союзного государства. "Он стал учителем, который воспитал несколько поколений белорусских художников. Его смело можно назвать мастером кисти, картины которого с успехом экспонировали в Канаде, США, Франции, Италии, Израиле, Финляндии, Германии, Австрии, Испании, а также приобретали известные галереи и музеи мира. Живописец стоит в ряду тех художников, произведения которых составляют сокровищницу изобразительного искусства Беларуси. Он прославлял страну, создавая возвышенные, поэтические, героические образы родной земли и ее жителей", - подчеркнули в галерее.

"Впервые в рамках экспозиции представлены фотографии и документы из семейного архива и личные вещи Леонида Щемелева", - добавили в галерее.

Посетить выставку можно по 30 мая.-0-