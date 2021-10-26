В Минске открыли музыкальную скамейку в память о композиторе Олеге Молчане

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие музыкальной скамейки в честь композитора Олега Молчана состоялось сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В прошлом году в этот же день по адресу ул. Раковская, 20 на доме, в котором Олег Молчан родился и прожил свои первые годы, была установлена мемориальная доска. Теперь это место композиционно дополняет музыкальная скамейка. Горожане и гости столицы смогут услышать фрагменты 20 композиций - самых ярких произведений композитора.

"По задумке, любой прохожий во время прогулки может за 20 минут прослушать небольшой концерт. Песни Олега Молчана будут звучать до тех пор, пока на скамейке сидит человек. Мне было сложно составлять трек-лист, потому как наследие Молчана очень богатое и составляет гордость белорусской музыкальной культуры. Выбирала песни исключительно эстрадной направленности, сюда не вошли произведения других жанров, в которых он писал", - рассказала вдова композитора певица Ирина Видова-Молчан.

Представленные композиции прозвучат в исполнении ансамбля "Песняры", в котором Олег Молчан работал более 10 лет и стал первым музыкальным руководителем этого коллектива.

"Он создавал произведения как композитор, трудился над аранжировками, обработками, проводил репетиции, подбирал музыкантов. Олег стал ключевой фигурой наряду с Владимиром Мулявиным, - отметила Ирина Видова. - После "Песняров" у Олега Молчана было 20 лет свободной творческой деятельности. Ему удалось добиться признания и известности вне знаменитого коллектива. Кроме того, будут звучать треки в моем исполнении, а также вокальной группы "Чистый голос".

Необычную идею воплотили художник по металлу Мария Тарлецкая и скульптор Сергей Оганов.

"Я хочу выразить благодарность за возможность воплотить проект в историческом месте, в центре столицы. Для каждого художника - это большая удача, - сказала Мария Тарлецкая. - Я считаю заказчиков своими соавторами, и здесь это в полной мере так. Нашелся образ музыкального инструмента - открытого рояля, который там намеком. Мы хотели сделать тонкую, изящную вещь, и, на мой взгляд, это удалось. Получилось хорошее теплое место - фотозона, которая будет напоминать о великом композиторе".

Выдающийся белорусский композитор с 1987 года работал в Белорусской государственной филармонии, сочинял песни и песенные циклы для солистов Национального академического концертного оркестра Беларуси, хоровых коллективов и вокальных ансамблей. Международное признание обрел в период сотрудничества с ансамблем "Песняры" и его художественным руководителем народным артистом СССР Владимиром Мулявиным. Олег Молчан награжден медалью Франциска Скорины, он был лауреатом международных и национальных музыкальных премий и конкурсов. Ушел из жизни 26 октября 2019 года в Женеве, находясь на лечении онкологического заболевания, с которым боролся около трех лет.-0-