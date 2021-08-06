6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске открыли памятник народному артисту Беларуси Игорю Лученку, передает корреспондент БЕЛТА.

"С именем Игоря Лученка связаны выдающиеся события в истории белорусской музыки. Благодаря неисчерпаемой творческой энергии, большой работоспособности, огромному таланту композитор получил всенародные признание. Каждое его произведение стало гимном любви, достоинства и чести. Сегодня я хочу высказать слова благодарности коллективу авторов памятника за яркий образ в бронзе талантливого и неординарного человека. В истории Беларуси он навсегда останется образцом преданного служения белорусской культуре. Память об Игоре Лученке всегда будет в наших сердцах", - сказал министр культуры Анатолий Маркевич во время открытия надмогильного памятника народному артисту Беларуси.

Сегодня Игорю Лученку могло бы исполниться 83 года. Его песни знают и любят повсюду. Игорь Лученок был человеком добрым, щедрым, великодушным, его душа, как и его музыка, всегда была открыта людям. Музыка народного артиста сделала Беларусь еще прекраснее, роднее, ближе каждому из нас.

"Игорь Лученок - знаковая персона белорусской культуры, он открыл новую эру в истории отечественной музыки. Творчество композитора признано не только в Беларуси, но и по всему миру. Он не единожды становился лауреатом различных конкурсов, его композиции входят в золотой фонд известных произведений. Уже 17 лет на башне минской ратуши куранты отбивают мелодию, написанную Игорем Лученком, ставшую гимном белорусской столицы. Мы с чувством огромной признательности отдаем дань уважения и памяти нашему великому композитору", - подчеркнул начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель.

Мемориал выполнен скульпторами Иваном Миско и Александром Финским и архитекторами Виктором Крамаренко и Юрием Мамлиным при финансовой поддержке Министерства культуры. Созданию предшествовал объявленный министерством конкурс, в котором участвовало девять творческих проектов, но победил авторский коллектив народного художника Беларуси Ивана Миско. Монумент выполнен в теплых бордовых тонах, надгробная плита лаконично повторяет силуэт крышки рояля, а бюст на постаменте плавно огибает вокальная строчка как символ улетающей в вечность песни "Мой родны кут".

Официально открыли памятник Игорю Лученку Анатолий Маркевич и супруга композитора Александра Лученок. "Я выражаю глубокую признательность Министерству культуры за финансовую поддержку в создании памятника, Белорусскому союзу композиторов, художественному совету и талантливейшим творцам - создателям надмогильного памятника, музыкантам за исполнение его композиций. Благодарна также всем друзьям и гостям, которые пришли сегодня, чтобы в очередной раз почтить память композитора", - добавила Александра Лученок.-0-

Фото Рамиля Насибулина