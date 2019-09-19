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19 сентября 2019, 16:37

В Минске открылось две выставки известного израильского кинооператора и фотожурналиста Бориса Беленкина

Как сообщили БЕЛТА в Израильском культурном центре при Посольстве Государства Израиль в Республике Беларусь − НАТИВ, 18 сентября в торжественной обстановке прошло открытие сразу двух выставок известного израильского кинооператора, фотожурналиста и документалиста Бориса Беленкина: "Тель-Авив в Минске" и "Диалог эпох". Выставки откроют двери для широкой публики с 19 по 22 сентября на площадках минской Художественной галереи Михаила Савицкого. Они посвящены 110-летию Тель-Авива и занимают особое место в творческой биографии автора, которого по праву называют "зорким поэтом города Тель-Авива".

Необычный проект "Диалог эпох", или "Еврейский натюрморт" ранее успешно экспонировался в Русском музее в Санкт-Петербурге и на выставочных площадках в Москве. Выставка в Минске состоит из двух авторских фото-коллекций, включающих более восьмидесяти крупноформатных работ Бориса Беленкина.

Выставку открыл Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Израиль в Республике Беларусь господин Алон Шогам и директор Натив – Израильского культурного центра при Посольстве Государства Израиль, первый секретарь Посольства Государства Израиль в Республике Беларусь госпожа Екатерина Литвак. В открытии выставки также приняла участие главный специалист Управления культуры Минского городского исполнительного комитета Марина Ясюк. Перед собравшимися представителями дипломатического корпуса и ценителями фотоискусства выступили арт-менеджер Бориса Беленкина Элен Шницер, директор Музея истории Минска Галина Ладисова, другие почетные гости.

Фотопроекты Беленкина – это яркий, разножанровый, увлекательный рассказ об удивительном израильском мегаполисе. Борис Беленкин не снимает гламурные фото с видами Тель-Авива и красивые морские пейзажи. Его стихия и интерес – люди в городе. Импульсивный город и его импульсивные жители.

Информационный партнер Израильского культурного центра при Посольстве Государства Израиль в Республике Беларусь − НАТИВ − Белорусское телеграфное агентство.

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