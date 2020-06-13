13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске открылся интерактивный музей музыки, где можно и нужно трогать экспонаты и играть на них, сообщает БЕЛТА.

Музейное пространство разделено на несколько тематических зон: оркестрарий, антикварий, экспериментарий, релаксарий, библиотеку, мюзик- и арт-холлы. В каждой можно познакомиться с разными музыкальными инструментами и их историей.

В мюзик-холле находятся самые крупные объекты: антикварный рояль 1915 года, современная кельтская арфа и клавесин. "Здесь у нас будут проходить релакс-вечера музыкотерапии, а также разнообразные программы для детей по знакомству с миром классической музыки. На мастер-классах им расскажут об инструментах известные музыканты", - сообщила директор и создатель музея Мария Бондаренко. Есть и программы для взрослых - с музыкальными вечерами, лекциями и мастер-классами.

В музее проводят экскурсии и квесты. В экспозиции можно найти коллекции статуэток, так или иначе связанных с ее тематикой. Например, в арт-холле есть музыканты - олимпийские мишки.

Инструменты расположены по группам: духовые, ударные и т.д. Есть и диковинные экспонаты. Например, бамбуковый ксилофон из Вьетнама, египетский бубен из кожи жирафа.

В экспериментарии можно узнать, от чего зависит высота звука, какие инструменты можно сделать из подручных средств и многое другое. В антикварии есть необычный аналог гитары - ситар, а также пионерские горн и барабан, винтажная детская цитра, гусли "перепелочка".

В оркестрарии основу экспозиции составляют оркестровые инструменты: скрипка, альт, виолончель, контрабас - отсюда и название зала. Есть здесь и электронный орган.

По словам Марии Бондаренко, идея создать музей пришла к ней спонтанно. В ее семье многие увлекаются музыкой. "Как-то ко мне приезжали маленькие племянники, я проводила для них занятия. Мы слушали Баха, Вивальди, Моцарта. Дала малышам в руки музыкальные инструменты и увидела реакцию, которую невозможно описать", - вспоминает директор. Она выразила надежду, что в музее будет интересно и детям, и взрослым, которые смогут исполнить свою мечту - попробовать играть на инструменте.-0-

Фото Рамиля Насибулина