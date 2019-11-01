В Минске открылся международный кинофестиваль "Лістапад-2019"

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония открытия XXVI Минского международного кинофестиваля "Лістапад-2019" состоялась в кинотеатре "Москва", передает корреспондент БЕЛТА.

В конкурсных номинациях форума будут бороться более 150 фильмов из 50 стран: игровые и документальные киноленты, картины для детской и юношеской аудитории, дебютные работы талантливых режиссеров, а также самобытные произведения национальных киношкол мира.

Лентой открытия кинофорума в этом году выбрана болгарская картина Петара Вылчанова и Кристины Грозевой "Отец". Фильм получил Гран-при "Хрустальный глобус" на кинофестивале в Карловых Варах, приз за лучшую режиссуру и приз зрительских симпатий Сахалинского международного кинофестиваля "Край света".

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости". Его учредителями выступают Министерство культуры и Мингорисполком. Организатор - центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

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