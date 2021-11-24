В Минске отметили 880-летие со дня рождения великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной библиотеке Беларуси состоялось мероприятие, посвященное 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта, классика персидской поэзии Низами Гянджеви, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Генеральный директор Национальной библиотеки Оксана Книжникова, открывая встречу, подчеркнула важность сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном, а также между библиотеками двух стран.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Беларусь Ульви Бахшалиев обратил внимание, что 2021 год в Азербайджане объявлен Годом Низами Гянджеви - выдающегося представителя мировой литературы и классика персидской поэзии, жившего и творившего в XII веке в одном из крупнейших городов и культурных центров Азербайджана - Гяндже. По словам главы азербайджанской дипломатической миссии, в Азербайджане и за рубежом проводится много вечеров и встреч, посвященных знаменательной дате. Именно с учетом исключительного значения творчества этого азербайджанского поэта Национальная библиотека Беларуси совместно с посольством Азербайджана в Беларуси организовали юбилейное мероприятие. Ульви Бахшалиев считает, что оно будет способствовать дальнейшему развитию белорусско-азербайджанских культурных связей.

Посол также рассказал, что в Минске в ближайшее время планируется установить памятник Низами Гянджеви, что станет символичным в дружбе Беларуси и Азербайджана. В родном городе поэта Гяндже возведен мавзолей, в России, Италии, Узбекистане, Молдове и Китае установлены памятники поэту-мыслителю. Институт литературы Национальной академии наук Азербайджана и Национальный музей азербайджанской литературы носят имя Низами Гянджеви. Успешно функционирует центр Низами Гянджеви в Оксфордском университете.

В числе гостей на встрече присутствовал директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, депутат парламента Азербайджана доктор филологических наук, профессор Рафаэль Гусейнов. Он рассказал много интересного о творчестве и жизни поэта и привел такой факт: в 1941 году в Советском Союзе должны были широко отмечать 800-летие Низами, однако грянула Великая Отечественная война. Юбилей все же отметили - в тогдашнем Ленинграде, в Эрмитаже, на 42-й день блокады города. Это, конечно же, было данью величайшего уважения азербайджанскому поэту.

"Низами - азербайджанский поэт, всю жизнь он провел в родном селении, однако стал мировым поэтом. Надо понимать, что он творил в XII веке, когда было много безграмотных. И тем самым он дал огромный импульс развитию персидской литературы и поэзии, - сказал Рафаэль Гусейнов. - Сейчас, спустя почти девять столетий, творчество Низами по-прежнему актуально".

В свою очередь председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец подчеркнул важность сохранения памяти о классиках литературы и поэзии. Выступили также директор Института литературы Национальной академии наук Республики Беларусь Иван Саверченко и кандидат исторических наук Дмитрий Севрук.

Вниманию гостей был представлен фильм азербайджанского режиссера Эльдара Кулиева "Низами" (1982), рассказывающий о жизненном пути великого поэта и философа-гуманиста Востока. Кстати, его творчество востребовано и сегодня, о чем свидетельствовали лирические выступления студентов МГЛУ и Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка.

Интересным аспектом мероприятия стала выставка-просмотр произведений Низами Гянджеви. В частности, издания его первой поэмы "Сокровищница тайн" и поэмы "Хосров и Ширин", которая совершила переворот в литературной жизни того времени и принесла славу автору. Были также представлены литературоведческие, искусствоведческие и музыковедческие исследования творчества Низами.

Выдающийся представитель азербайджанской и мировой литературы, гениальный поэт и мыслитель Низами Гянджеви родился, жил и творил в древнем азербайджанском городе Гянджа, одном из важных культурных центров средневековья. Безусловно, он был уникальной личностью, открывшей новую страницу в летописи художественной мысли человечества. Яркое наследие великого мастера, превратившееся в неотъемлемую часть духовности азербайджанского народа, на протяжении многих веков занимает достойное место в сокровищнице неповторимых культурных ценностей.

Его творения переведены на многие языки мира, к исследованию его произведений обращаются ученые разных стран. Низами оставил великое литературное наследие, образцы любовной и философской лирики, как, например, "Хамсе" ("Пятерица"), в которую вошли пять поэм - "Сокровищница тайн", "Хосров и Ширин", "Лейли и Меджнун", "Семь красавиц" и "Искендернаме". Поэт-мыслитель заложил основу большой литературной школы, состоявшей из его многочисленных последователей. Он создал восхитительные жемчужины словесного искусства, обогатившие историю философско-общественной и художественно-эстетической мысли Ближнего и Среднего Востока. Низами был глашатаем, основоположником высоких идеалов гуманизма, призывал людей к добру, состраданию, выступал за дружеские связи между народами и учил любить мир, людей и родину.

Совершенна и художественная форма поэзии Низами. Поэтические традиции, заложенные им, были продолжены многими восточными поэтами, отзвуки тем его произведений можно увидеть и в западной литературе.-0-