В Минске представили работы православного искусства и художественных ремесел 11 регионов России

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка художественных промыслов и ремесел 11 регионов России прошла в Доме Москвы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Белорусской публике мы представили выставку одного дня. В экспозиции демонстрируются работы и изделия православного искусства и художественных ремесел из разных регионов России, представляя уникальность и самобытность наших промыслов, - подчеркнула статс-секретарь - заместитель министра культуры России Алла Манилова. - А вечером мы представим масштабную выставку детского рисунка "Душа России" - это работы лучших учащихся художественных школ самых разных уголков России: от Калининграда до Дальнего Востока".
По словам Аллы Маниловой, выставка в Минске показывает реальное сотрудничество регионов, а также дает возможность обменяться опытом, техниками и историческими традициями с белорусскими мастерами.
Также замминистра рассказала, что в России серьезно обсуждается вопрос о том, чтобы один из ближайших годов объявить годом художественных промыслов и ремесел.-0-