В Минске презентовали художественный альбом о белорусской этнографии

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня презентовали альбом "І рай і боль на Песеннай Зямлі… Беларусь вачыма мастакоў 1920-1930 гадоў". В издании представлены графические работы из коллекции Национального исторического музея. Они объединены темой белорусской этнографии. Тираж составляет 700 экземпляров, сообщила сегодня журналистам директор издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" Ольга Ванина, передает корреспондент БЕЛТА.

В альбоме можно увидеть этнические типы белорусов, сельские и городские пейзажи, памятники зодчества, традиционного народного искусства, ремесел. Созданные художниками в 1920-1930-е годы графические работы имеют большую ценность. Они одновременно являются произведениями искусства и научными материалами. Большинство белорусских художников того времени поддерживало краеведческое движение. Они участвовали в многочисленных этнографических, фольклорных, археологических экспедициях, во время которых делали зарисовки.

В альбоме собраны произведения как советских мастеров Аркадия Астаповича, Анатолия Тычины, Николая Дучица, Меера Аксельрода, Оскара Марикса, Менделя Горшмана, так и художников Западной Беларуси - Петра Сергиевича, Леонида Радевича и др. В издании представлены произведения Язепа Дроздовича из альбомов "Палессе. Піншчына" і "Глыбокае", а также витебских графиков, в том числе Соломона Юдовина, Степана Андруховича, Льва Лейтмана.

Фото Национального исторического музея

Альбом вышел в издательстве "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" на белорусском и русском языках. "Книга делалась с большой душой, Беларусь показана разнообразной", - отметила Ольга Ванина. Художники с документальной точностью передали облик страны и соотечественников 1920-1930-х, памятники культуры, значительная часть которых утрачена. Их работы дарят уникальную возможность ощутить эпоху, добавила директор издательства. Она поблагодарила музей и лично составителя альбома Наталью Мартынову за скрупулезную работу и принципиальный подход к деталям, который позволил сделать альбом по-настоящему уникальным.-0-