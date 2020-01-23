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23 января 2020, 11:06

В Минске презентуют живописную копию картины из коллекции Хрептовичей

Национальная библиотека Беларуси. Фото из архива
Национальная библиотека Беларуси. Фото из архива

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая картина из знаменитой коллекции рода Хрептовичей восстановлена и возвращена в Беларусь. Презентация ее живописной копии состоится сегодня во время открытия культурного проекта "Вяртанне" в Национальной библиотеке Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА коллекционер и краевед Дмитрий Шавня.

"Посетители библиотеки увидят копии полотен из коллекции Хрептовичей. Оригиналы находятся в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве. В частности, состоится презентация живописной копии картины Иогана Томаса ван Кессела "Беление холста под Харлемом", датированной 1675 годом, а также семи цифровых копий полотен известных европейских художников XVII-XVIII веков, которые принадлежали магнатскому роду Хрептовичей. На основании цифровых работ профессиональные художники создадут живописные копии этих знаменитых картин", - рассказал Дмитрий Шавня.

Представители магнатского рода Хрептовичей - одни из самых крупных землевладельцев Беларуси XVIII-XIX веков, в руках которых была сконцентрирована не только власть, но и сотни произведений искусства, в том числе уникальная коллекция картин. В 1924 году живописные произведения, в том числе коллекция Хрептовичей, по сути, были реквизированы большевиками. После передачи на временное хранение в Румянцевский музей в Москве, картины поступили в Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Единственным способом вернуть утраченное национальное достояние стало изготовление живописных копий уникальных произведений искусства. Так появился просветительский проект "Вяртанне", цель которого - вернуть произведения искусства, которые украшали дворец Хрептовичей до 1914 года, и наконец-то познакомить белорусов с утраченными ценностями.

"Хотелось бы реализовать этот проект в течение 1-1,5 лет. Но тут все зависит от художников и финансирования проекта. Первую картину рисовали около 3 месяцев. Помимо этого, подготовка, согласование, уточнение всех деталей заняло еще пару месяцев. Но я думаю, что последующие картины будут создаваться немного быстрее, поскольку у меня уже появился опыт общения с художниками", - отметил коллекционер.​

Дмитрий Шавня также отыскал картины, которые в свое время украшали Дворец Хрептовичей в Щорсах, а теперь частично утеряны. "Есть только их черно-белые изображения в литературе. Я думаю, что по ним художники смогут восстановить цветные копии картин. И тогда они будут в единственном живописном экземпляре находиться в музее-усадьбе "Шчорсы", - подчеркнул он. Коллекционер добавил, что выставка в Национальной библиотеке продлится около 2-3 месяцев. После этого живописная и цифровые копии картин переедут в Щорсы, где с ними смогут ознакомиться посетители усадьбы.

Презентация уникальных полотен состоится сегодня в 17.00. Вход свободный.-0-

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