В Минске при поддержке банка ВТБ (Беларусь) откроется выставка "Художник и город"

В этом году городской выставочный проект "Художник и город" откроется 27 мая на пешеходной улице Комсомольской и будет посвящен творчеству народного художника Беларуси Леонида Щемелева.

"Художник и город" – это выставка в формате public space, которая позволяет жителям и гостям нашей страны ближе познакомиться с выдающимися современными белорусскими художниками. Проект 10-й год подряд радует минчан и гостей столицы; также за время своего существования выставка дважды приезжала в Витебск и один раз в Брест – к 1000-летию города.

В экспозиции текущего года 34 работы, представляющие творчество Леонида Щемелева с 1960-х до начала 2000-х годов. В основе образной системы творчества Щемелева – чистый, светлый, звонкий колорит и музыкальная гармония мягких линий. До открытия выставки работы, которые будут экспонироваться на Комсомольской, можно посмотреть в виртуальной галерее на сайте проекта higminsk.by.

Как живописец Леонид Щемелев работал не только в мастерской – вся страна была для него рабочей площадкой. По душевному складу художник относил себя к путешественникам. Щемелев объездил с этюдником и альбомом практически все республики бывшего Советского Союза: колесил по Крайнему Северу и югу, был на Кавказе и в Средней Азии, посетил ряд стран Дальнего Востока и Европы.

– Леонид Дмитриевич писал мир таким, каким его видел и представлял. И каждый в щемелевском мире может найти и увидеть свое, близкое его душе и сердцу, – независимо от профессии, возраста, сферы интересов, – рассказала директор Музея истории города Минска Галина Ладисова.

В честь 10-летия "Художника и города" организаторы провели экскурс в историю проекта: на мольбертах во дворике городской художественной галереи Л. Д. Щемелева на день были размещены фотографии и текстовое описание выставок предыдущих лет.

Роль проекта в популяризации белорусского искусства отметила Ольга Жукова, начальник отдела рекламы, общественных связей и маркетинга банка ВТБ (Беларусь), который является генеральным партнером выставки на протяжении восьми лет:

– "Художник и город" покоряет тем, что открыт для каждого. Он близок к спешащему в офис работнику, к вышедшей на улицу маме с детьми, к шумной компании друзей. Он – часть городского пространства, это и есть самое ценное.

Выставка будет доступна для жителей и гостей столицы до 20 сентября. Традиционно репродукции картин дополнятся биографией автора и текстовым описанием на трех языках – белорусском, русском и английском.

Справочно:

Проект реализуется Музеем истории города Минска совместно с коммуникационной компанией GBS при поддержке Минского городского исполнительного комитета. Восьмой год подряд генеральным партнером экспозиции выступает банк ВТБ (Беларусь).

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