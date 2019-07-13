В Минске пройдет праздник дружбы Беларусь-Италия

Во время праздника дружбы "Италия - Беларусь". Фото из архива

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник дружбы Беларусь-Италия четвертый год подряд наполнит Минск сегодня магией музыки, театра, фольклора, уличного искусства, а также ароматом вкусный итальянских блюд, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

"Это будет замечательное мероприятие, невероятный калейдоскоп событий, чтобы представить наилучшим образом итальянские традиции, культуру и кухню и укрепить дружбу с белорусским народом. Мы надеемся повторить прошлогодний успех, когда более 20 тыс. человек посетили наш праздник", - сказал посол Италии Марио Бальди.

Среди главных гостей - музыкальная группа Tributo Italiano, которая исполнит известные итальянские хиты, развлекать публику будет дуэт мимов-акробатов, участников многочисленных проектов на итальянском телевидении. Удивят и пиццайоло-акробаты, исполняющие оригинальные номера на грани спорта и кулинарного искусства, в то время как фольклорные традиции представят знаменосцы из Сант-Эльпидио-а-Маре.

Обогатит афишу праздничного дня выставка ретромотоциклов, выступление белорусского хора им. Цитовича, скрипачки Маймуны, солистов-виртуозов Большого театра Беларуси, а также флешмоб под зажигательные итальянские ритмы, модное дефиле и шоу от стилиста-парикмахера.

Будет организована продажа коронных блюд итальянской традиционной кухни. Гости также смогут оценить зоны дополнительных активаций: мастер-классы, детскую площадку, выставки-продажи, фотоэкспозиции и многие другие культурные инициативы, представленные благодаря содействию школ итальянского языка, туристических агентств и детской футбольной академии.

Организаторы праздника - посольство Италии в Беларуси и Минский городской исполнительный комитет.-0-