В Минске пройдет совместный концерт музыкантов Беларуси и Литвы в честь Станислава Монюшко

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместный концерт музыкантов из Беларуси и Литвы "Манюшка. Родны Мінск, любая Вільня" пройдет 18 сентября в костеле Пресвятой Троицы (святого Роха) в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Белорусского союза композиторов Виктор Кистень.

В концерте выступят белорусские солисты, лауреаты международных конкурсов Юрий Городецкий (тенор), Виктор Кистень (орган), Алексей Фролов (фагот), а также музыкальная капелла Cantus Alba Rutheniae НАН Беларуси под руководством Галины Цмыг, которая исполнит "ІІІ Остробрамскую литанию" Станислава Монюшко. Из Литвы приедут органист Юргита Казакевичуте, солисты Аста Крикшчунайте (сопрано), Рита Новикайте (меццо-сопрано) и другие музыканты.

По словам Виктора Кистеня, на следующий день, 19 сентября, в Музее истории театральной и музыкальной культуры состоится круглый стол белорусских и литовских музыковедов, которые таким образом присоединятся к чествованию знаменитого юбиляра, сделавшего много для музыкальной жизни Минска и Вильнюса в XIX веке. Мероприятие пройдет при поддержке посольства Литвы в Беларуси и при участии ансамбля солистов "Истоки" во главе с лауреатом международных конкурсов Алексеем Фроловым.

"Приятно, что наша коллективная работа по популяризации имени Станислава Монюшко идет активно и широко по Беларуси, - поделился Алексей Фролов. - Даже дети присоединяются к празднованию юбилейной даты великого композитора. Так, 5 сентября в Музее истории театральной и музыкальной культуры открылась выставка работ юных художников арт-центра "Вулей" из Смиловичей. Ребята, вдохновившись произведениями и биографией Монюшко, нарисовали места, связанные с жизнью известного земляка. К слову, картины юных дарований будут экспонироваться по 22 сентября".-0-