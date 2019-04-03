В Минске пройдут гастроли грузинского балета LELO

После аншлагового концерта в декабре 2018 года, грузинский балет LELO возвращается в Беларусь и выступит с новой программой "Душа Грузии".

По словам солиста балета Гиви Кбилашвили, артисты представят танцы из разных регионов страны, в том числе знаменитый танец LELO, который дал название коллективу. В новую программу войдут 22 хореографические композиции, объединенные общей идеей и сюжетной линией. Исполнят их 30 ярчайших грузинских танцоров, которые за два часа концерта сменят 150 костюмов.

Название ансамбля – LELO – имеет свою историю и тесно связано с национальными традициями страны. В грузинском местечке Шухути многие века проводятся игры, похожие на регби. Жители Верхнего и Нижнего Шухути соревнуются в том, кто первый унесет 16-килограммовый мяч на свою сторону и положит его у моста, перекинутого через речку. Игра проводится в память о погибших во времена войны грузин с турками. Именно в селе Шухути в 1855 году произошло главное сражение, в котором грузины одержали победу; оно стало известно в истории как битва у Шухутперди. Так что можно сказать, лело – победная игра.

Грузинский танец требует недюжинной физической выносливости. Молниеносные вращения и акробатические прыжки: искусство на кончиках пальцев зародилось еще до новой эры, когда воины перед тем, как отправиться в бой, пели и танцевали. Некоторые хореографические композиции, пришедшие из горных регионов, больше напоминают схватку – состязание в ловкости и смелости. В каждом жесте, в каждом взмахе кинжалов проявляется национальный грузинский характер, невероятная грация и безудержная экспрессия.

Военные, аджарские, аристократические, горские – зритель увидит аутентичные танцы, а также специальные номера фольклорных танцев в стиле модерн с национальным колоритом. Коллектив умело сочетает в своей работе традиции и современный подход к хореографии. Солистом LELO выступает Гиви Кбилашвили, сотрудничавший с такими ведущими ансамблями Грузии, как "Метехи", королевский национальный балет Грузии, ансамбль "Сухишвили". К своим 24 годам танцовщик объездил с гастролями полмира.

Почувствовать на себе взрывную энергетику грузинского балета LELO можно уже 11 апреля в Центральном доме офицеров.

Размещение рекламы на БЕЛТА