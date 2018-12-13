В Минске пройдут показы номинантов и лауреатов Национальной кинопремии

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в Национальном центре современных искусств (НЦСИ) 18-26 декабря пройдут показы номинантов и лауреатов первого республиканского конкурса "Национальная кинопремия Беларуси", а также творческие встречи со съемочными группами, сообщили БЕЛТА в НЦСИ.

Так, зрители смогут увидеть художественные фильмы "Поцелуй осени" (режиссер Андрей Голубев), "Следы на воде" (Александр Анисимов), "Уновис" (Евгений Сетько), "Внутри себя" (Сергей Талыбов). В программе также документальные, короткометражные и анимационные фильмы. Начало показов в 19.00.

В центре отметили, что хотели бы поближе познакомить зрителей с отечественным кино и наладить живое общение с творческими группами. После показов у каждого будет возможность задать вопросы, обсудить интересные моменты и идеи конкретных кинокартин, а также подискутировать о национальном кино в целом.

Как сообщалось, победителей Национальной кинопремии Беларуси назовут 17 декабря. Церемония награждения состоится в Доме кино. В конкурсе 20 номинаций: "Лучший фильм в игровой форме", "Лучший телесериал в игровой форме", "Лучшая главная мужская роль", "Лучшая главная женская роль", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучший фильм в неигровой форме", "Лучший фильм в анимационной форме", "Лучший короткометражный фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший сценарий", "Лучшая операторская работа", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучшая работа художника по костюмам", "Лучшая музыка к фильму", "Лучший монтаж фильма", "Лучший звукорежиссер фильма", "Лучший дебют в кино по указанным номинациям", "За выдающийся вклад в белорусский кинематограф", "За выдающийся вклад белорусских кинематографистов в зарубежный кинематограф".

Заявки на участие в кинопремии Министерство культуры принимало с октября по ноябрь. В состав жюри вошли профессионалы в сфере кинематографа. Председателем стала заведующая кафедрой литературно-художественной критики факультета журналистики БГУ кандидат филологических наук, доцент Людмила Саенкова-Мельницкая. Лидерами по количеству номинаций стали художественный фильм "Следы на воде" режиссера Александра Анисимова, короткометражная лента "Фото на память" Игоря Васильева и психологический триллер "Внутри себя" Сергея Талыбова.

Организаторами конкурса "Национальная кинопремия Беларуси" выступают Министерство культуры, Национальный центр современного искусства, Минский городской исполнительный комитет, Национальная киностудия "Беларусьфильм", Белорусский союз кинематографистов, Белорусская гильдия актеров кино.-0-