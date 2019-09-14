В Минске прошла встреча с российской писательницей Екатериной Вильмонт

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известная российская писательница Екатерина Вильмонт в Минске представила свой новый роман "Свои погремушки", передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусский читатель меня приятно удивил своей доброжелательностью, приветливостью и интересными вопросами, - отметила Екатерина Вильмонт. - Я впервые в Минске, и он мне показался очень чистым и красивым городом".

Книга "Свои погремушки" издана в августе. Название романа - отсылка к русской поговорке "В каждой избушке свои погремушки", он рассказывает о судьбе главных героев Златы и Егора, которым приходится пройти множество испытаний. "Моя книга вновь о любви, - рассказала писательница. - На ее написание меня вдохновила шуба, которую я увидела в витрине одного магазина. Очень смешная - белая мохнатая и с волнистой зеленой полосой на спине - она стала отправным пунктом".

"Свои погремушки" - 41-й роман Екатерины Вильмонт, состоящий из почти 320 страниц и изданный тиражом в 70 тыс. экземпляров.

"Мои книги разные, но всегда со счастливым концом. Их читают все: от рабочих до академиков, женщины и мужчины, молодежь и даже дети - всем нравятся мои произведения, что очень радует. Поэтому я уже пиши новую книгу", - поделилась автор.

Екатерина Вильмонт - одна из известных авторов современного романа. Из года в год она сохраняет уверенные позиции в топ-10 самых издаваемых и читаемых в России писателей. Суммарный тираж всех ее книг превысил уже 25 млн экземпляров. Читатели ценят творчество Екатерины Вильмонт за виртуозное умение сочетать головокружительную сюжетную интригу и легкость изложения, за реалистичность героев и тонкий юмор.-0-