В Минске проведут мастер-классы по персидской каллиграфии

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29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В художественной галерее "Университет культуры" Белорусского государственного университета культуры и искусств 2-4, 6, 12 и 13 февраля состоятся на мастер-классы по персидской каллиграфии, сообщили БЕЛТА в БГУКИ. "Мероприятие проводится в рамках международной выставки произведений искусства "Иран - драгоценная земля". В процессе работы над формой и структурой отдельных букв и буквосочетаний участники познакомятся с традиционными инструментами, техниками и элементами, системой пропорций и правил, присущими персидскому стилю каллиграфии. Занятия пройдут под руководством иранского художника, каллиграфа Саида Сахраи", - рассказали организаторы. Принять участие в мастер-классе могут все желающие. "Благодаря уникальным педагогическим методам не потребуются никакие предварительные знания о персидской или арабской каллиграфии. Кроме того, во время занятий гости смогут узнать новое о персидском языке, литературе и достопримечательностях страны", - добавили в галерее. Саид Сахраи - иранский художник. Каллиграфией занимается более 18 лет, активно участвует в выставках и фестивалях.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!