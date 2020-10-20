В Минске рассказали о конкурсной программе кинофестиваля "Лістапад"

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программы игрового и документального кино, конкурсов "Молодость на марше", национальных киношкол, а также конкурса фильмов для детей и юношества "Лістападзік" представили сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Конкурс игрового кино включает 11 картин, документального кино - 12, "Молодость на марше" - 11. В программе фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" представят 7 работ. Конкурс национальных киношкол собрал 19 фильмов из 15 школ.

Директор программ документального кино Ирина Демьянова обратила внимание на российскую ленту Юлии Вишневец "Катя и Вася идут в школу", фильм Магнуса Ерттена "Только дьявол живет без надежды", а также ленту украинско-литовского производства "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык. "Какие-то фильмы общаются друг с другом, другие - говорят совершенно на разных языках", - сказала она.

Польский режиссер Томаш Вольски смонтировал фильм "Обычная страна", картина целиком сделана на хронике работы спецслужб. Зрители также смогут увидеть фильм "76 дней", который сняли китайские и американские кинематографисты. "Это период жесткого карантина, и все это время авторы работали в госпитале в Ухане, не выходя за его пределы. Помимо потрясающей актуальности, в этом есть посыл, который каждый прочитает по-своему. Здесь связаны надежда, радость и невозвратная трагедия потери огромного количества людей", - обратила внимание Ирина Демьянова.

Директор программ игрового кино, конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" Игорь Сукманов подробнее рассказал о программе основного конкурса игрового кино. По его словам, выбираются те кинематографические произведения, которые важны, актуальны, современны и вместе с тем представляют собой реальные произведения искусства. "Любая картина из Восточной и Центральной Европы, демонстрирующаяся на престижных фестивалях в Венеции или Каннах, по определению несколько теряется в числе других не менее важных фильмов, которые отражают все же больше западный взгляд на существующие проблемы. Наша цель - выделить эти ленты, собрать воедино, чтобы посреди всех этих жемчужин не упустить то, что волнует общество посткоммунистических стран", - подчеркнул он.

По словам Игоря Сукманова, стоит обратить внимание на "Эдем" венгреского режиссера Агнеш Кочиш, картину Шарунаса Бартаса "В сумерках". Лента Срдана Голубовича "Отец" затрагивает тему бедности и человеческого достоинства. Семейное кино немецкого режиссера Маркуса Ленца "Соперник" повествует о простых людях, оказавшихся в непростой ситуации. Жемчужиной из Грузии станет работа "Начало" режиссера-дебютанта Деа Кулумбегашвили. Кроме того, будет представлена дебютная картина из Китая "Ветер в голове" Шуцзюня Вэя, а также российское кино - "Конференция" Ивана Твердовского.

Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" в сжатом формате представит эволюцию детства, отрочества и юности. Нидерландская лента "Джеки и Опьен" Аннемари Ван де Монда рассказывает о том, как дети пытаются вступить во взрослую жизнь. В дебютной картине из Чехии "Стая" Томаша Поленски говорится практически обо всех актуальных проблемах, связанных с периодом взросления. Публика не останется равнодушной после просмотра фильмов "Летние озорники" Мартина Сакова, нидерландской картины "Клуб уродливых детей" Йонатана Элберса, а также "Смерть "Нинтендо" Райя Мартина.

Коллекция конкурса "Молодость на марше" будет собираться в 11 раз. Одна из картин, представленная в программе, "Шкура" братьев Бахрама и Бахмана Арк во многом базируется на этническом исламском материале. Великолепным дебютом из Канады стал Мириам Верро и его работа "Твой черед". Игорь Сукманов также рекомендует посмотреть фильмы "Оазис" Ивана Икича и "Посеять ветер" Данило Капуто.

Фестиваль "Лістапад" аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) как конкурсный фестиваль фильмов, созданных в странах СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии, странах Балтии, Восточной и Центральной Европы, на Кубе. В этом году он пройдет с 6 по 13 ноября под слоганом "Магия образа". Организатором выступает Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". Учредители - Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет.-0-