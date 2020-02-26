В Минске состоится супрематическая вечеринка ко дню рождения Лазаря Хидекеля

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 26 февраля 2020
Минск Переменная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:48 Правительство рассчитывает на вхождение Беларуси в топ-5 стран по объему операций ЕБРР - Румас Экономика
15:46 Президент Беларуси направил соболезнование в связи со смертью маршала Дмитрия Язова Президент
15:29 Мингорисполком и облисполкомы 29 февраля проведут прямые телефонные линии Общество
15:26 Межведомственное антитеррористическое учение проводят в Каменецком районе Регионы
15:25 Эффективные алгоритмы борьбы с современным рабством осваивают на тренинге в Академии МВД Общество
15:24 Новорожденная девочка с коронавирусом выздоровела через 17 дней без лекарств В мире
15:21 Запланированная встреча с депутатами ЕП не состоится по вине европейской стороны - Савиных Политика
15:15 Зась проведет переговоры с политическим и военным руководством Армении Политика
15:13 Россия выделила Беларуси квоты на вылов рыбы в Баренцевом и Балтийском морях на 2020 год Экономика
14:50 В Минске состоится супрематическая вечеринка ко дню рождения Лазаря Хидекеля Культура
14:49 РЕПОРТАЖ: Не спрятаться, не скрыться: как работают эксперты-автотехники в Могилеве Регионы
14:32 БУТБ намерена содействовать экспорту белорусской лесопродукции в Германию Экономика
14:20 Жителя Орши приговорили к 3 годам "химии" за стрельбу в прохожих из пневматики Происшествия
14:12 ФОТОФАКТ: В Старом замке в Гродно продолжается реконструкция Культура
14:00 БГПУ и Глазовский пединститут подписали договор о сотрудничестве Общество
13:59 Частный сектор Гомеля полностью оснастят контейнерами для раздельного сбора мусора в 2020-2021 годах Регионы
13:55 Информирование и изменение законов решат системные проблемы многодетных при строительстве - Прима Регионы
13:55 Житель Китая остановил коронавирус приемами кунг-фу - видео Калейдоскоп
13:53 Финал девятого сезона конкурса "100 идей для Беларуси" состоится в Минске 2-3 марта Общество
13:52 В Бресте заработал консультативный центр по уходу на дому Регионы
13:49 Три белорусских биатлониста вышли в финал суперспринта на ЧЕ в "Раубичах" Спорт
13:43 Шведский бизнес проявляет интерес к Витебской области - посол Регионы
13:37 Маршрут безопасности и марафон профилактических акций запустили спасатели в Гомельской области Регионы
13:31 С начала столетия планета позеленела - НАН Общество
13:17 Доллар и евро на торгах 26 февраля подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:12 Белоруска Ирина Жук стала третьей в прыжках с шестом на турнире в Польше Спорт
13:10 Беларусь и ЕС отметили необходимость развития торгово-экономического сотрудничества Экономика
13:05 Сельское хозяйство Беларуси необходимо адаптировать к изменениям климата Экономика
12:48 Работы польского карикатуриста покажут в художественной галерее "Университет культуры" Афиша
12:33 Восьмилетняя белоруска Майя Сивец победила в престижном конкурсе хореографии в Германии Культура
Все новости
Все новости
Культура
26 февраля 2020, 14:50

В Минске состоится супрематическая вечеринка ко дню рождения Лазаря Хидекеля

Год столетия знаменитого творческого объединения УНОВИС, созданного в Витебске, выдался високосным. Так совпало, что один из его основателей – художник-супрематист Лазарь Хидекель – родился именно 29 февраля и именно сейчас в Национальном художественном музее проходит первая в Беларуси выставка работ известного авангардиста. По такому поводу в последний день зимы в рамках проекта #UNOVIS100 состоится супрематическая вечеринка. Отпраздновать день рождения Лазаря Хидекеля приглашаются все желающие – с 19:00 до 22:00 в галерее современного искусства "Ў" (ул. Октябрьская, 19).

Художник-авангардист, первый в мире супрематический архитектор, автор первого экологического архитектурного манифеста и один из основателей знаменитого творческого объединения УНОВИС Лазарь Хидекель родился в Витебске 29 февраля ­1904 года. Начал учиться искусству в народном художественном училище у Марка Шагала, Мстислава Добужинского, Лазаря Лисицкого, Казимира Малевича. В возрасте 15 лет стал одним из тех, кто 14 февраля 1920 года вошел в состав УНОВИСа, прославившего Беларусь на весь мир. Уже в 16 лет возглавил архитектурную мастерскую училища и именно архитектуре посвятил свою жизнь.

На супрематической вечеринке 29 февраля будет присутствовать семья Лазаря Хидекеля, пожелавшая отметить этот день в Беларуси: его сын – известный архитектор и дизайнер Марк Хидекель с супругой – доктором искусствоведения Региной Хидекель, а также внук Роман Хидекель – архитектор-урбанист. 1 марта в 16:00 в Национальном художественном музее состоится встреча-лекция с семьей Хидекелей "Диалог и дискурс: наследие Лазаря Хидекеля" (вход – по билетам на выставку).

Событие проводится в рамках проекта #UNOVIS100, который совместно реализуют Центр белорусско-еврейского культурного наследия, музей Витебского художественного народного училища и компания А1 под патронатом Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в Беларуси.

На протяжении праздничного вечера в галерее "Ў" будут проходить различные мастер-классы и творческие мероприятия. Летающие города Лазаря Хидекеля, его известные картины, эскизы космических поселений – все это гости супрематической вечеринки не только увидят, но и попробуют воспроизвести сами в коллажах, расписанной посуде, игровых пазлах. Отдельная зона будет посвящена одному из знаменитых реализованных проектов архитектора – Дому радио 1933 года в Ленинграде, где записывались выступления хоров и оркестров, радиоспектакли. Там будет играть диджей. А фоном для фотозоны станут сменяющие друг друга работы художника-авангардиста.

Информационный партнер проекта – Белорусское телеграфное агентство.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
архитектура выставка искусство
Новости рубрики Культура
ФОТОФАКТ: В Старом замке в Гродно продолжается реконструкция
Майя Сивец. Фото организаторов конкурса Восьмилетняя белоруска Майя Сивец победила в престижном конкурсе хореографии в Германии
Анастасия Гламозда. Фото из архива Индивидуальные репетиции финалистов нацотбора на "Евровидение-2020" проходят на "Беларусьфильме"
Фото moltheatre.by Премьеру рок-комедии "Фанатки" готовят в Гомельском молодежном театре
Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Фото из архива В Гомеле презентуют художественный альбом о дворцово-парковом ансамбле
Фото из архива "Зіму замыкаці, вясну загукаці": возрожденный обряд покажут в выходные под Гродно
Главное
Во время назначений От земли и на перспективу - на что обращал внимание Лукашенко при назначениях в КГБ и МВД
Беларусь может получить от РФ более $61 млн компенсации из-за грязной нефти - "Белнефтехим"
Генсек IBU: "Раубичи" - прекрасная площадка для международных соревнований по биатлону
Продажа и проверка билетов онлайн теперь доступна в троллейбусах и автобусах Витебска
Топ-новости
Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси начнет работу уже весной
В Беларусь пришел новый игрок рынка грузовиков для международных перевозок
Технологию домашнего мониторинга плода внедрят для беременных в Минской области
РЕПОРТАЖ: Не спрятаться, не скрыться: как работают эксперты-автотехники в Могилеве
Весне навстречу! Столичный комплекс "Маяк Минска" в последний день зимы приглашает на Масленицу
Медик: 80% опухолей груди женщины обнаруживают самостоятельно
Купчина освобождена от должности посла Беларуси в Австрии, но продолжит работу в Вене
Фотовыставка БЕЛТА с уникальными кадрами военной хроники открылась в Гомеле
Мингорисполком и облисполкомы 29 февраля проведут прямые телефонные линии
Первые укусы клещей зарегистрированы в Брестской области
Сельское хозяйство Беларуси необходимо адаптировать к изменениям климата
Dana Holdings – официальный партнер Национального павильона Беларуси на ЭКСПО-2020
Ляшенко: руководителям отраслей нужно больше внимания уделять импортозамещению
Беларусь в марте рассчитывает начать поставки нефти на своих НПЗ по нефтепроводу Одесса-Броды
Некоторые лекарства запрещается продавать в Беларуси с 1 марта
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.