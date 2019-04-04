4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске стартовал фестиваль интеллектуальной книги "Прадмова", во время которого пройдет около сотни мероприятий, сообщили БЕЛТА организаторы.

Открыла форум встреча с авторами Ольгердом Бахаревичем, Людмилой Рублевской, Марией Мартысевич и Алесем Рязановым. "Наш фестиваль - это концентрация поэзии, прозы, книжного искусства и белорусского мышления. "Прадмова" во второй раз объединяет всех участников литературного процесса: издателей, критиков, писателей, переводчиков, дизайнеров и, конечно же, читателей, заинтересованных в качественной книге", - отметил организатор "Прадмовы" Павел Барковский.

В марте мероприятия фестиваля проходили в Полоцке, Гродно, Гомеле, Бресте, а финальной точкой после минской программы станет Бобруйск. "Мы чувствуем заинтересованность людей в интеллектуальной книге, а это не только философские или научные работы, это вообще любая хорошая книга, которая заставляет думать. Минскую программу мы постарались сделать особенно насыщенной", - добавил он.

За четыре дня в столице пройдут мероприятия для любителей всех литературных жанров: многочисленные лекции, мастер-классы, выставки, спектакли, дегустации, детская программа, литературная ночь и кинопоказы.

Впервые в Минск приедет финская писательница Софи Оксанен, также выступят российский писатель, литературовед, теле- и радиоведущий Виктор Ерофеев, литовский поэт и интеллектуал Томас Венцлова, а звезда украинской литературы Сергей Жадан появится на фестивале виртуально - во время презентации романа "Интернат" в белорусском переводе.

"Дискуссии станут самым популярным форматом нынешней "Прадмовы", их в программе заявлено более 20. Во время них планируют обсудить, о чем нельзя писать детским авторам, как развивается женская литература, каким образом роман превращается в спектакль и многое другое. 6 апреля "Прадмова" будет посвящена детской книге, пройдет мастер-класс о птицах, костюмированные чтения любимых сказок, а также целый развлекательный мини-фестиваль для малышей и взрослых", - рассказали организаторы.

Во время форума назовут и наградят лучших авторов детской, художественной книги, исторической прозы, иллюстраторов и книжных дизайнеров.

Фестиваль интеллектуальной книги "Прадмова" завершится 7 апреля.-0-