В Минске стартовал новый конкурс эскизных проектов скульптуры о единстве белорусского народа

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры совместно с Минским городским исполнительным комитетом объявляет новый конкурс эскизных проектов скульптурной композиции, посвященной единству белорусского народа. Об этом сообщили БЕЛТА в Минкультуры.

"В связи с изменением планируемого места размещения памятного знака "Уз'яднанне" ("Воссоединение") в Минске, посвященного теме воссоединения Западной и Восточной Беларуси и сохранения единства белорусского народа, был отменен конкурс эскизных проектов, проводимый с 29 апреля 2021 года. Соответствующий приказ Министерства культуры Республики Беларусь был подписан 26 июля 2021 года", - пояснили в ведомстве.

Как отмечается, новый конкурс проводится с целью поиска наиболее выразительного образного решения, которое средствами монументального искусства отразит тему единства белорусского народа. Участниками могут быть авторы или авторские коллективы, состоящие из скульпторов и архитекторов, которые имеют либо получают соответствующее профессиональное образование.

Для участия в конкурсе по 26 августа необходимо подать заявку в Министерство культуры по адресу: г.Минск, пр.Победителей, 11, офис 718. Контактный телефон 8 (017) 204-86-05.

Материалы конкурса должны быть представлены не позднее 17.00 26 августа по адресу: Минск, ул.Некрасова, 3, ГУКСТ "Национальный центр современных искусств". Жюри рассмотрит их на закрытом заседании не позднее 1 сентября 2021 года.

Более подробную информацию об условиях участия в конкурсе можно найти на сайте Министерства культуры в разделе "Конкурсы и мероприятия".-0-