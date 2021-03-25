В Минске стартует проект лекций-кинопоказов о культуре, традициях и истории Венесуэлы

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект в формате лекций-кинопоказов о культуре, искусстве, традициях и истории Венесуэлы стартует в художественной галерее "Университет культуры" 31 марта, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Каждый месяц в стенах галереи будут демонстрироваться художественные и документальные фильмы, знакомящие посетителей с Венесуэлой.

"Начнется цикл лекций с художественной картины "Миранда возвращается" (режиссер Луис Альберто Ламата), которая будет показана на испанском языке с английскими субтитрами. Историческая лента снята в 2007 году и рассказывает о жизни национального героя Венесуэлы, одного из руководителей борьбы за независимость испанских колоний в Америке Франсиско де Миранды. Фильм повествует о его путешествиях по Старому Свету, Африке, Кубе, Ямайке, Гаити, США, России. История начинается 10 июля 1816 года, когда за четыре дня до своей смерти Миранда рассказывает молодому журналисту, втайне прокравшемуся в тюрьму Ла-Каррака в Кадисе, о перипетиях своей борьбы за независимость Латинской Америки", - рассказали организаторы.

Себастьян Франсиско де Миранда-и-Родригес - руководитель борьбы за независимость испанских колоний. Автор флага Венесуэлы, участник Великой французской революции. Родился в 1750 году в Каракасе, тогдашней столице испанской колонии Венесуэла. Его отец и мать были потомками гуанчей (коренное население Канарских островов). Служил в испанской армии в чине капитана, одновременно поддерживал связи с кругом лиц с Кубы и из Венесуэлы, выступавшими за независимость. Намереваясь опереться в борьбе с Испанией на помощь европейских государств, предпринимал поездки по столицам Европы. В 1806 году формирует отряд добровольцев и несколько раз десантируется на венесуэльском побережье с целью поднять освободительное восстание. В 1811 году получает чин генерал-лейтенанта патриотической армии Венесуэлы и 5 июня торжественно провозглашает независимость этой страны. В 1812 году назначен генералиссимусом венесуэльской армии с диктаторскими полномочиями. Но вскоре испанцы возвращают контроль над большей частью Венесуэлы. В 1813 Миранду арестовывают и высылают в Испанию, где заключают в тюрьму Ла-Каррака. Там через три года он умирает.

Проект организуется совместно с посольством Боливарианской Республики Венесуэла в Беларуси.

Киновечер начнется в 17.00.-0-