В Минске впервые продемонстрируют факсимильное издание Брестской Библии 1563 года

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в Доме прессы 27 августа впервые продемонстрируют факсимильное воспроизведение Брестской библии 1563 года, выполненное Национальной библиотекой Беларуси, сообщили БЕЛТА в библиотеке.
"Пресс-презентация факсимильного воспроизведения самого загадочного, красивого и дорогого издания в отечественной истории - знаменитой Брестской Библии - состоится в 11.00, - рассказали организаторы. - Работы над изданием выполнены Национальной библиотекой Беларуси вместе с компанией "Белнефтестрах" и приурочены к 1000-летию Бреста. Выпуск факсимиле базируется на выработанных в нашей стране подходах к возвращению в общественное сознание национальных книжных памятников. В очередной раз для восстановления национальной святыни была использована практика государственно-частного партнерства. И в очередной раз вместе с факсимиле опубликованы результаты научного исследования о книжном памятнике, которые показывают его значимость для отечественной культуры".
Факсимильное издание весом 15 кг стало самой большой книгой в истории отечественной печати, оно насчитывает около 1500 страниц фолиантного формата, имеет два титульных листа и украшено чрезвычайно красивыми гравюрами. В нем с абсолютной точностью воссозданы все особенности оригинального издания: его размер, характер печати, бумаги, рукописные надписи и пометки на страницах книги. Специально для издания по древним технологиям и полностью вручную был выполнен специальный переплет.-0-