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02 декабря 2019, 11:48

В Минске выступят легендарные грузинские артисты Нани Брегвадзе и Вахтанг Кикабидзе

Ее роскошный бархатный голос с годами становится только лучше. Его образ – это мужество, благородство и душевность. Их песни отзываются в сердцах слушателей светом и радостью. 6 декабря в Минске на сцене Дворца Республики пройдет концерт двух легенд – Вахтанга Кикабидзе и Нани Брегвадзе с участием других знаменитых грузинских артистов.

Концертная программа "Из Грузии с любовью" состоится при поддержке Посольства Грузии в Республике Беларусь и Посольства Республики Беларусь в Грузии и станет центральным культурным событием в рамках празднования 25-летия дипломатических отношений между нашими странами.

Нани Брегвадзе и Вахтанг Кикабидзе – национальная гордость не только Грузии, но и воистину народные артисты, любимые уже несколькими поколениями зрителей в разных странах. Неподражаемый "Мимино", обезоруживающе обаятельный Вахтанг Кикабидзе с неизменной пылкостью и энергией споет свои душевные проникновенные композиции. "Королева романса" Нани Брегвадзе заворожит невероятным голосом любого зрителя, ведь певица обладает уникальным даром создавать на каждом своем выступлении неповторимую атмосферу любви. В этот вечер вместе с Нани Брегвадзе выступят ее дочь и внучка – Эка Мамаладзе и Наталья Кутателадзе. Также в концерте примет участие симфонический оркестр под управлением маэстро Николоза Рачвели – выдающегося грузинского композитора и дирижера.

Вместе с легендарными артистами на сцену выйдет и новое талантливое поколение грузинских исполнителей – вокальный секстет The Quintessence, который запомнился минской публике по майскому концерту Нино Катамадзе. Этот музыкальный коллектив – воплощение грузинской культуры и творчества. С момента первого выступления и по сей день секстет служит музыкальным "дипломатом", объединяя аутентику и современные джазовые стандарты. The Quintessence использует старейшие грузинские гармонии и мелодии, которые обретают потрясающее звучание на больших сценах и международных фестивалях. Помимо сотрудничества с музыкальными звездами секстет успешно выступает сольно. Белорусская публика может услышать молодых вокалистов в нескольких разных жанрах: 4 декабря The Quintessence споют духовные и рождественские песни под сводами Красного костела в Минске, а 5 декабря выйдут на сцену Витебской областной филармонии с джазовой программой.

Накануне концерта Нани Брегвадзе и Вахтанга Кикабидзе "Из Грузии с любовью" состоится еще одно важное событие, символизирующее дружбу между нашими странами. 5 декабря в парке Дружбы Народов в Минске откроется Аллея друзей.

Аллея друзей представит собой композтицию, состоящую из скульптур-символов, олицетворяющих культуру и искусство разных народов. И первой скульптурой, которая будет открыта, станет известный и любимый несколькими поколениями киногерой провинциальный летчик Валико Мизандари (Мимино) из одноименного фильма. Своего знаменитого персонажа на торжественном открытии представит Вахтанг Кикабидзе в компании с Нани Брегвадзе.

Как считает директор ресторана "Друзья" Юрий Приемко, этот социально-культурный проект отразит связь времен и поколений, народов и культур, тем самым воплотив идею миролюбия и истинной дружбы между народами, подчеркнув посыл, заложенный в самом названии парка Дружбы Народов. Начинание ресторана "Друзья" обязательно будет продолжено – и совсем скоро на аллее появятся новые скульптурные композиции, знакомящие минчан с культурами других народов.

Чтобы все эти события стали возможными, свой вклад внесли Посольство Грузии в Республике Беларусь и Посольство Республики Беларуси в Грузии, ресторанный комплекс "Друзья", фонд "Сараджишвили", Международный строительно-девелоперский холдинг "Орби Групп Батуми", ресторан восточной кухни "Азия Микс", строительная компания "Анаги".

Как отмечает директор фонда "Сараджишвили" Зураб Бубутеишвили, Грузия – страна древнейшей самобытной культуры, а Нани Брегвадзе и Вахтанг Кикабидзе – символы национального искусства для нескольких поколений, воистину легенды Грузии.

Информационный партнер - Белорусское телеграфное агентство.

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