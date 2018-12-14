В Минском международном Рождественском конкурсе вокалистов примут участие 170 молодых солистов

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В V Минском международном Рождественском конкурсе вокалистов примут участие 170 молодых солистов из 18 стран, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий редактор отдела информации Большого театра Беларуси Елена Балабанович.

"Традиционно больше всего участников из Беларуси, России, Украины. Также прибыли певцы из Армении, Венесуэлы, Грузии, Израиля, Италии, Казахстана, Китая, Польши, Республики Корея, Сербии, США, Турции и других стран. На конкурс больше всего приехало сопрано, в меньшей степени - меццо-сопрано, теноров, баритонов и басов. Кроме того, в состязании примут участие певцы с голосами бас-баритон и контртенор", - рассказала Елена Балабанович.

Молодых вокалистов ждут три конкурсных тура. "Первый день первого тура состоится 15 декабря, второй день первого тура - 16-го, второй тур пройдет 17 декабря, финал состоится 19-го. После первого тура из 170 человек останется 30, а к финалу дойдут лишь 10 из них. Именно они и поборются за Гран-при в $10 тыс., первые три премии в $8 тыс., $6 тыс. и $4 тыс. соответственно, а также специальные призы от членов жюри и, конечно, приз зрительских симпатий. Победители и лауреаты станут известны 19 декабря на гала-концерте", - отметила ведущий редактор отдела.

К слову, зрители смогут следить за конкурсом в режиме онлайн - на официальном YouTube-канале Большого театра Беларуси.-0-