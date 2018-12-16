В Минском планетарии устроят концерт экспериментальной музыки

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт экспериментальной музыки пройдет 20 декабря в Минском планетарии в рамках проекта "Музыка и звезды", сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью планетария Инна Наркевич.

"Музыка и звезды" - проект live-looping музыканта Ильи Дягеля и мультиинструменталиста Сергея FillFree. Во время выступления Илья использует пространствообразующие и электронные гитарные эффекты, а техника live-looping позволяет ему наслаивать различные индустриальные и романтичные звуковые пространства и мелодии. К особенностям выступления Сергея можно отнести виртуозное использование низких частот. Концерт экспериментальной музыки начнется в 19.00 и будет сопровождаться полнокупольным визуальным шоу в звездном зале Минского планетария. Это будет первый концерт с использованием нашей акустической системы в формате 5.1", - рассказала Инна Наркевич.

У посетителей планетария будет возможность совершить виртуальное космическое путешествие. "Полное погружение в визуальный ряд поможет раскрыть замысел музыкантов. Четыре проектора, работающих синхронно, обеспечат обзор на 360 градусов. Визуальный ряд и музыкальная композиция символизирует полет космического корабля: подготовка двигателя, взлет, преодоление атмосферы, выход в открытый космос и возврат на землю", - отметила специалист по связям с общественностью.

Инна Наркевич добавила, что планетарий интересен музыкантам своей полнокупольной площадкой. "Музыка здесь звучит по-особенному. В ноябре у нас с аншлагом состоялся первый концерт классики. Поэтому, проект "Музыка и звезды" будет продолжаться. Уже на конец января запланирован очередной концерт классической музыки", - сказала она.-0-