В мир полешуков пригласит выставка керамики Николая Пушкаря в Гомеле

28 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка керамики Николая Пушкаря "Когда глина поет и смеется…" откроется 30 мая во дворце Румянцевых и Паскевичей, сообщили БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

Экспозицию приурочили к 100-летию со дня рождения мастера. Посетители выставки смогут увидеть несколько десятков произведений автора в терракоте. "Представленные работы уводят зрителя в Белорусское Полесье, неповторимый мир легенд и песен, сказок и обычаев. Образы жителей этого края, смешных или грустных, мастер воссоздал в своих композициях с максимальной точностью, отразив красоту души белорусского народа, его мудрость, чуткость, талант и трудолюбие", - отметили в историко-культурном учреждении. Николай Пушкарь, не будучи родом с Полесья, тонко чувствовал поэтику этого края, характер его жителей. Творчество Николая Пушкаря - это удивительный мир народных образов с живыми чертами и добрым юмором. Яркий колорит работ мастера превращает керамические фигурки в истинные произведения искусства.

На выставке представят и живописный портрет мастера из фондов музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля.

Николай Пушкарь (1919-1993) - известный белорусский керамист, заслуженный деятель искусств БССР, член Белорусского союза художников. Родился в Белгородской области (Россия). Оставшись сиротой в совсем юном возрасте, стал беспризорником и попал в знаменитую трудовую колонию имени Максима Горького. Учился в Харьковском художественном училище. В начале Великой Отечественной войны был ранен, получил контузию и попал в плен. До окончания войны Николай Пушкарь находился в трудовых концлагерях на территории Германии. После освобождения будущий художник вернулся на родину, где его ждал новый удар судьбы - арест и осуждение на 15 лет заключения уже в советских концентрационных лагерях. В 1962 году был реабилитирован.

По инициативе художника в 1978 году в Мозыре был создан народный музей прикладного декоративного искусства.-0-