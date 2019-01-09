В мир спорта конца XIX - начала XX века приглашает Дом-музей I съезда РСДРП

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Къ спорту!" откроется 18 января в филиале Национального исторического музея Беларуси "Дом-музей I съезда РСДРП", сообщил корреспонденту БЕЛТА куратор проекта Андрей Леневич.

"Ни для кого не секрет, что современная Беларусь по-особому относится к развитию спорта. Имена знаменитых спортсменов современности Максима Мирного, Дарьи Домрачевой, Александра Глеба, Александра Хацкевича, Мелитины Станюты и многих других навечно вписаны в золотую книгу истории отечественного спорта и знакомы чуть ли не каждому. Но все ли мы знаем о спортивных достижениях Минска и минчан, скажем, сто и более лет назад? Накануне проведения II Европейских игр мы приглашаем всех окунуться в мир спорта начала прошлого века, а также познакомиться с именами первых отечественных чемпионов, чьи достижения легли в основу побед современности и стали известными далеко за пределами Беларуси", - рассказал Андрей Леневич.

На выставке впервые будет представлена реконструкция спортивной моды конца XIX - начала XX века, предметы спортивного инвентаря, копии документов и фотографий того периода, элементы городских игр и многое другое. "Мы хотим показать, какие виды спорта были наиболее популярны в это время, как выглядела спортивная одежда. В частности, у нас сейчас готовится реконструкция 7 спортивных костюмов. Это будет теннисный, футбольный, лыжный, купальный костюмы, а также для гимнастики, игры в крокет и костюм велосипедиста. Что касается редких экспонатов спортивного инвентаря, то будут представлены коньки и метательное ядро первой половины XX века", - отметил куратор проекта.

Кроме визуальной атмосферы прошлого века посетители выставки смогут также узнать больше о развитии дореволюционного спорта, истории возникновения первого Городского общества любителей спорта, появившегося благодаря городскому голове Каролю Чапскому в 1892 году, а также Минского велосипедного общества и других. Кроме того, проект включает ряд интерактивных площадок, на которых можно почувствовать себя настоящим пловцом начала века, сфотографироваться в качестве одного из персонажей стенда тантамарески, а особенно активные посетители смогут проверить свои силы в игре в кикер.

Выставка "Къ спорту!" будет работать в Доме-музее I съезда РСДРП до 26 февраля.-0-

Фото histmuseum.by