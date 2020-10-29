В Могилеве подвели итоги международного фестиваля анимационных фильмов "Анимаевка"

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги ХХIII Международного фестиваля анимационных фильмов "Анимаевка" объявлены в Могилеве, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

ХХIII Международный фестиваль анимационных фильмов "Анимаевка" прошел в Могилеве 27-28 октября. На фестиваль в конкурсы анимационных фильмов и детского анимационного творчества были заявлены 283 фильма из 45 стран. В конкурс детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества - 350 работ из Беларуси, России, Казахстана.

Торжественная церемония объявления победителей фестиваля состоялась 28 октября в кинотеатре "Родина". Так, на конкурс анимационных фильмов были отобраны 57 фильмов из 24 стран. Призом фестиваля "Большой хрустальный карандаш" и дипломом в 11 номинациях награждены 11 фильмов из таких стран, как Китай, Германия, Франция, Чехия, Словакия, Испания и другие. Для участия в конкурсе анимационного творчества был представлен 51 фильм из 4 стран. Здесь в различных номинациях лучшими стали восемь лент, четыре из которых - из Беларуси.

Кроме того, во время фестиваля проходил конкурс детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества. В общей сложности лауреатами стали 12 человек в возрасте от 5 до 17 лет.

Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры, Могилевский областной исполнительный комитет.-0-