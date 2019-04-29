В Могилеве установят стенды с информацией об утраченных памятниках архитектуры

29 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве с мая начнется реализация проекта по сохранению историко-культурного наследия "Подых мінулага", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Центре городских инициатив.

"Суть проекта в визуализации исторических объектов Могилева, которых уже нет. В городе появятся стенды с QR кодами, фото и описанием утраченных памятников архитектуры Могилева, - отметили в центре. - Таким образом мы рассчитываем увеличить интерес местных жителей к истории города, привлечь туристов в том числе через возможность нового вида развлечений - организации тематических квестов и игр".

В числе основных объектов проекта - собор Святого Иосифа, Богоявленский монастырь, Спасо-Преображенский монастырь, костел Святого Ксаверия, Фарный костел и другие, которые преимущественно размещались в центре старого города и являлись его своеобразными архитектурными доминантами.

В течение двух месяцев участникам проекта предстоит сбор информации, фото, документов и оформление информационных стендов, которые планируется установить к празднику города. Не исключено и расширение проекта: создание группы "ВКонтакте", проведение конкурсов городских легенд и старых фото Могилева, фоточелендж и квесты.

Эта инициатива является одним из итогов четвертого сезона школы городских инициатив "Теплица": в течение полугода два раза в месяц ее слушатели учились планировать и реализовывать креативные городские проекты.-0-