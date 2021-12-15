В Молодежном театре эстрады состоялась премьера сказки "Волшебное слово"

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьерный показ интерактивной сказки "Волшебное слово" прошел сегодня в Молодежном театре эстрады во время благотворительной акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

"Эта сказка замечательна своей моралью. Главный герой - разбалованный парень, который не знает вежливых слов, и с ним происходят опасные приключения. Все для того, чтобы он узнал про вежливые слова, - рассказала художественный руководитель Молодежного театра эстрады Владислава Артюковская. - У нас подготовлена замечательная интерактивная программа, которая начинается прямо в фойе театра: деткам нужно разгадывать загадки, решать сложные задачки и даже бросаться подушками. Ребята все время вовлечены в процесс сказки и сами становятся ее участниками".

Сюжет сказки знакомит маленького зрителя с захватывающими приключениями мальчика Алеши. Родители так сильно любили ребенка, что и не заметили, как сильно его разбаловали. Превратившись в непослушного и вредного мальчишку, он попал в плохую компанию. Алеше придется преодолеть все препятствия, а главное, понять, что такое волшебное слово.

Актер театра, исполнитель роли отца семейства Владимир Воронков отметил, что спектакль имеет нетипичный сценарий: "Мы отошли от классики жанра зимних сказок, и получилась необычная постановка, потому что главный герой - персонаж отрицательный. Конечно, мы его перевоспитываем, но вся уникальность в том, что не нравоучительство, а игровая подача более эффективна в воспитании. Несмотря на то, что деток будут провоцировать, они сами поймут, кем им быть, и сделают правильный выбор. Здесь показаны и семейные, и дружеские отношения, поэтому все как бы реально, но в то же время необычайно".

"Когда идет репетиционный период, мы много читаем, готовимся, а потом совершенно неожиданно появляются безумно красивые декорации, костюмы, музыка, и из простой сказки рождается настоящее чудо", - заключил актер.

Первыми, кто увидел "Волшебное слово", стали ребята из многодетных, малообеспеченных семей, победители конкурсов и олимпиад городского, республиканского, международного уровней.-0-