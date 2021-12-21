21 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе в музее народного творчества "Бездежский фартушок" возродят традицию лозоплетения, сообщила корреспонденту БЕЛТА младший научный сотрудник музея Людмила Янущик.

Инициативу "Незабытое ремесло" реализуют в рамках проекта международной технической помощи "Ландшафтно-ориентированное развитие сельских территорий долины реки Ясельда при участии местного населения". "Раньше лозоплетение у нас было широко представлено. Каждый хозяин умел плести какие-то изделия. Сейчас это ремесло подзабыто. На базе музея хотим возродить техники лозоплетения. Один из партнеров - Бездежская школа, соответственно, свои умения мастера будут передавать и детям. Благодаря этому мастерство не исчезнет, а получит вторую жизнь", - уверена Людмила Янущик.

Мастерскую обустроят в здании фондохранилища музея. Помещения отремонтируют за счет собственных средств, а грант привлекут для оснащения инвентарем и мебелью. Лозу, по условиям инициативы, будут заготавливать в заказнике "Споровский". Для ее перевозки приобретут трактор с прицепом.

Для проведения мастер-классов планируется приглашать мастеров из окрестных деревень, которые владеют техникой лозоплетения, присущей для этого региона. Они будут показывать, как плести корзины, короба, цветочницы, сувенирные шкатулки.

На территории музея на десяти сотках высадят кусты лаванды. Эти ароматные цветы будут использовать для декорирования плетеных изделий.

Намеченные работы завершат к следующей осени. Общая сумма инициативы составляет более 13,3 тыс. евро. Из них 17% направят из местного бюджета и собственных средств музея народного творчества. "Для нас инициатива - толчок для возрождения традиции. Планируем, что и после завершения проекта мастерская продолжит работать. Сейчас в мире повышенный интерес к этно- и экостилю. Надеемся, что эта тенденция будет диктовать устойчивый спрос и на лозоплетение", - добавила собеседница.

Проект "Ландшафтно-ориентированное развитие сельских территорий долины реки Ясельда при участии местного населения" финансируется Европейским союзом и реализуется Березовским райисполкомом в партнерстве с Местным фондом развития сельских территорий, Местным экологическим фондом "Заказники Брестской области" и ГПУ "Республиканский биологический заказник "Споровский".-0-