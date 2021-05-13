В музей Полоцка передали археографическое издание "Книга магистрата места Полоцка 1676 года"

13 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник коллектив авторов передал экземпляр археографического издания "Книга магистрата места Полоцка 1676 года" (в оригинале на польском "Księga magistratu miasta Połocka z 1676 roku"), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт музея-заповедника.

700-страничный труд, подготовленный историками Максимом Макаровым, Денисом Лисейчиковым и Андреем Латушкиным под руководством профессора Томаша Кемпы, вышел в издательстве Университета Николая Коперника (Торунь) в начале 2021 года. По словам авторов, книга одна из самых интересных и содержательных из всего документального наследия Полоцкого магистрата. Она включает много эмоционально окрашенных документов и отражает разные грани жизни Полоцка после войны 1654-1667 годов.

Важно, что с 1676 года писарем Полоцкого магистрата был младший брат Симеона Полоцкого Лукаш Ситнянович-Петровский.-0-