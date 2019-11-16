В Национальной библиотеке Беларуси пройдет Неделя книги Ирана

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В галерее "Лабиринт" Национальной библиотеки Беларуси 18 ноября пройдет открытие Недели книги Ирана, сообщили БЕЛТА в отделе связей с общественностью.

К празднику чтения в этом году присоединились 12 стран, в том числе Беларусь, Венгрия, Германия, Казахстан, Пакистан, Польша, Турция, Уганда. На протяжении недели будут проводиться тематические мероприятия, которые организуют культурные представительства посольства Ирана, центры и учреждения ирановедения.

Литература по истории, политике, географии, культурному наследию и другим сферам жизни исламской республики будет продемонстрирована на выставке. Дополнят экспозицию бюсты известных писателей, прославивших свою родину на весь мир. Во время мероприятия состоится торжественная церемония передачи книг в фонды Национальной библиотеки.

Организаторы мероприятия - посольство Ирана в Беларуси и Национальная библиотека.-0-