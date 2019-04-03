В Национальном историческом музее 9 апреля наградят победителей конкурса "Мир моими глазами"

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка победителей республиканского конкурса изобразительного искусства "Мир моими глазами" для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями откроется 9 апреля в Национальном историческом музее. В этот же день состоится церемония награждения. Проект организован совместно с Белорусским детским фондом, сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор проектов фонда Юлия Капцевич.

"С 1988 года Детский фонд для детей-сирот, детей с ограниченными возможностями реализует программу "Юные дарования". Она включает в себя различную помощь талантливым детям из этой категории: образовательную поддержку, организацию концертов, выставок, конкурсов, приобретение необходимого музыкального оборудования и инструментов, художественных принадлежностей, концертных костюмов, проведение творческого семинара "Юные дарования", вручение стипендий Международной ассоциации детских фондов "Мы верим в тебя!". Выставка стала итогом республиканского конкурса изобразительного искусства "Мир моими глазами". На ней будут представлены 40 работ", - рассказала Юлия Капцевич.

Конкурс изобразительного искусства стартовал в декабре прошлого года и завершился в марте. Он проходил в двух номинациях - живопись и графика. В проекте приняли участие около 500 детей со всех регионов Беларуси. В итоге жюри определило 19 победителей в каждой из номинаций. Все дети получат дипломы и профессиональные художественные материалы в подарок. И еще 21 ребенок будет награжден памятным подарком лично от каждого члена жюри. "Надеемся, что победа в республиканском конкурсе изобразительного искусства "Мир моими глазами" станет ступенькой к новым достижениям и несомненным поводом верить в себя", - отметил директор Белорусского детского фонда Александр Трухан.

Художник, соорганизатор конкурса Надя Бука считает, что творческие испытания помогают раскрыть не только внутренний мир ребенка, но и его потенциал. "Для детей это уникальная возможность отобразить свое видение мира при помощи обычного карандаша и красок. Наша задача - не упустить юное дарование и помочь ему раскрыться, подобно цветку. Этот конкурс очень важен и нужен, он дает детям возможность самореализации, а для нас, организаторов и зрителей, это уникальная возможность посмотреть на мир их глазами, глазами ребенка, который живет мечтой", - подчеркнула она.

Выставка будет работать в Национальном историческом музее по 23 апреля.-0-