В Национальном историческом музее показали, как изменился Минск за последние 200 лет

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставку живописных и графических работ "Геалакацыя Мінск. Графіка ХХ ст." представили в Национальном историческом музее ко Дню города, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

В экспозиции - живописные и графические работы из собрания музея. Среди них можно увидеть знакомые локации, площади и улицы белорусской столицы. "Известные художники и другие авторы выступают в роли историографов белорусской столицы. Они по-своему отражают ее на полотнах и бумаге, но каждому из них удается передать то, что называют душой города", - рассказали в музее.

По словам организаторов, этот проект - своеобразная ретроспектива последних 200 лет существования Минска, где каждый период примечателен своими особенностями, знаковыми для горожан событиями: урбанизацией, развитием и военными разрушениями, строительством новых микрорайонов и возрождением исторического центра, городскими праздниками и буднями минчан.

Гостям презентовали произведения с реконструкциями городских панорам и памятников зодчества Виктора Стащенюка, которые показывают Минск в начале XIX века. "Благодаря работам Николая Дучица мы знаем, как выглядел город в довоенное время, в период оккупации и разрушений. Живописные и графические работы 1950-1960-х годов пронизаны атмосферой большой стройки, надеждой на светлое будущее, настроением мирной и спокойной жизни. Этот период находит отражение в работах Анатолия Тычины", - добавили в учреждении.

В произведениях 1970-1980-х годов прослеживается ностальгия по старине, интерес к историческому наследию, а также новые процессы динамичного развития города. Среди авторов этого времени выделяются работы Екатерины Поплавской: ее художественные произведения пронизаны интересом к городской архитектуре, отличаются определенным урбанизмом, мастерством владения графическими техниками.

"Графические произведения способны передавать многие нюансы и детали, они прекрасно отражают трансформацию, которую Минск испытывал на протяжении ХХ века, с ее как разрушительной, так и созидательной направленностью. Они являются интересным документальным материалом для исследователей архитектуры и городского быта", - заключили организаторы.

Выставка работает по 26 сентября.-0-