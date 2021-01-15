В НББ открылась выставка к 90-летию художников Георгия и Натальи Поплавских

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книжно-иллюстративная выставка "Тандем вдохновения", посвященная 90-летию со дня рождения белорусских художников Георгия и Натальи Поплавских, открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Творчество белорусского живописца, графика, иллюстратора Георгия Поплавского - явление яркое и своеобразное в национальной художественной культуре. Поплавский повидал Кубу, Австралию, Мексику, Сингапур, Индию и другие страны, плавал матросом в Атлантику и Карибское море, на рудовозах пересек Арктику. Страницы этих путешествий можно увидеть в альбомах с его живописью и графикой", - рассказали в библиотеке.

Глубока и органична связь художника с белорусской землей, ее историей, культурой, литературными традициями, народным творчеством. Особенно душевные произведения Георгия Поплавского рождались в деревенской мастерской на Браславщине.

В посвященный Беларуси раздел экспозиции вошли лирические пейзажи родного края, портреты людей, картины их трудовой жизни с ее поэзией и прозой. Кроме того, можно увидеть книжные иллюстрации. Мастер воплотил строки Янки Купалы и Якуба Коласа в представленных на выставке графических работах.

Характер творческого почерка Натальи Поплавской сложился под влиянием белорусского фольклора. "Обращение к традициям национальной культуры, интерес к истории и этнографии нашли отражение в яркой метафоричности, особой теплоте изображения, эмоциональной насыщенности художественных образов. Художница создала иллюстрации для многих белорусских сказок, а также детских книг. Особым очарованием наделены известные литографии "Дедок", "Золотая яблонька", - подчеркнули в НББ.

Как отметили организаторы, экспозиция в немалой мере отражает тот значительный вклад, который внесли Поплавские в развитие белорусского изобразительного искусства. Их имена символизируют высокий уровень мастерства, индивидуальный стиль, а также семейный творческий клан, где растет новое поколение графиков. Всего демонстрируется свыше 60 работ, среди которых и оригиналы с автографами художников.

Посетить выставку можно по 22 февраля.-0-