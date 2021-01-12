В НББ подготовили выставку о защите и восстановлении мировых экосистем

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематическая выставка "Мировые экосистемы: сохранение, защита, восстановление", посвященная десятилетию Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем (2021-2030), открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе обслуживания официальными документами НББ.

Это десятилетие было официально провозглашено на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 1 марта 2019 года. Оно направлено на активизацию усилий по масштабному восстановлению деградированных и поврежденных экосистем в качестве эффективной меры борьбы с изменением климата и повышению продовольственной безопасности, водоснабжения и биоразнообразия.

В экспозиции представлено более 100 документов из фондов библиотеки на русском и английском языках: книги, брошюры, буклеты. "Эти документы помогут привлечь внимание широкой общественности к проблемам деградации наземных и морских экосистем и потере биоразнообразия, углубить понимание вопросов изучения и использования мировых экосистем, а также повысить осведомленность об экологической обстановке на нашей планете", - рассказали в библиотеке.

Организаторы выставки обращают внимание, что деградация наземных и морских экосистем подрывает благосостояние 3,2 млрд человек и приводит к экономическим потерям в размере 10% годового мирового валового продукта. В настоящее время около 20% покрытой растительностью поверхности планеты демонстрирует тенденцию к снижению плодородия, связанному с эрозией, истощением и загрязнением. К 2050 году деградация и изменение климата могут привести к снижению урожайности на 10% во всем мире и до 50% в некоторых регионах.

Оглашение десятилетия восстановления экосистем представляет собой глобальный призыв объединить политическую поддержку, научные исследования и финансовые возможности, начиная с небольших пилотных инициатив и заканчивая восстановлением миллионов гектаров. Исследования показывают, что более 2 млрд гектаров обезлесенных и деградированных ландшафтов в мире обладают потенциалом к восстановлению. Интенсивное восстановление снизит уязвимость и повысит устойчивость и способность экосистем адаптироваться к ежедневным угрозам и экстремальным явлениям.

Выставка будет интересна студентам и аспирантам экологических, биологических и географических специальностей, специалистам в области природопользования и охраны окружающей среды, научным работникам, а также всем, кто интересуется проблемами восстановления мировых экосистем и сохранения биологического разнообразия планеты.-0-