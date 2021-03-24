В НББ подвели итоги онлайн-конкурса чтецов "О, Беларусь, мая шыпшына"

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги Республиканского онлайн-конкурса чтецов "О, Беларусь, мая шыпшына" сегодня подвели в Национальной библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Конкурс является частью проекта "На хвалі часу, у плыні жыцця", приуроченного к 100-летию образования литературного объединения "Маладняк", реализуемого Национальной библиотекой совместно с Государственным музеем истории белорусской литературы, Белорусским государственным архивом-музеем литературы и искусства и издательским домом "Звязда".

"Этот конкурс стал очень важным явлением для нашей библиотеки. Мне кажется правильным, когда объединяются усилия библиотекарей, музейщиков, архивистов, издателей, литераторов, критиков, ведь именно так мы можем популяризовать нашу культуру, те достойные внимания достижения, которые имеем. "Маладняк", безусловно, таким является, а имя Владимира Дубовки в контексте праздничных мероприятий занимает особое место, ведь его творчество и сегодня продолжает нас вдохновлять", - отметил заместитель генерального директора - директор по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Александр Суша.

Онлайн-конкурс, посвященный 120-летию со дня рождения белорусского писателя Владимира Дубовки, проходил с 1 октября по 15 ноября 2020 года. В нем приняли участие 880 чтецов разных возрастов со всей Беларуси, а также из-за рубежа. Инициатива получила широкий республиканский резонанс, активно расширялась в соцсетях и на YouTube-канале.

"Резонанс этого конкурса, внимание к нему, является подтверждением того, что творчество молодняковцев, а в частности, Владимира Дубовки, до сих пор актуально. Участие в нем приняли чтецы со всех районов Беларуси. Маленькие деревни, большие города, дети и взрослые от 5 и до 85 лет объединились в этом литературном конкурсе. Он стал для нас радостью и бесконечной, огромной работой. Тяжело было не только объективно оценить, но даже полностью изучить все работы", - подчеркнул Александр Суша.

Победителями конкурса стали 59 участников в 28 номинациях, им вручили памятные дипломы и призы. Кроме того, многие были поощрены дополнительно партнерами конкурса.

Праздничную атмосферу вечера помогали создавать своими творческими выступлениями участники конкурса и народный литературный театр "Жывое слова" под руководством члена жюри Олеси Сивохиной.-0-