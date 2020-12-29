В НББ презентовали книгу "Республика Беларусь: 25 лет созидания и свершений"

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация издания "Республика Беларусь: 25 лет созидания и свершений" состоялась сегодня в Национальной библиотеке, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Это самая большая, масштабная и комплексная работа в новейшей истории белорусского государства. Книга вышла в свет в этом году в издательстве "Белорусская наука". Головной организацией по подготовке и выпуску стала Национальная академия наук", - рассказали в библиотеке.

Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков отметил большой объем проделанной авторами работы и их вклад в анализ процесса становления суверенной Беларуси. "Данным внушительным исследованием занимались более 400 авторов, в том числе сотрудники Национальной библиотеки. Творческий коллектив ориентировался на научно-популярное изложение материала и его доступность для читателей разных возрастных групп", - подчеркнул Владимир Гусаков.

Авторам удалось объединить историю республики в семи красочно иллюстрированных томах. Каждый том отражает важнейшие результаты укрепления национальной государственности: институты власти и управления, права и свободы граждан, экономическая модель, развитие промышленности, здравоохранения и образования, физической культуры и спорта, архитектуры и градостроительства, языка и литературы, искусства.

"Национальная академия наук, наш давний партнер, создала настоящий шедевр полиграфии. Это своеобразная богатая и иллюстрированная энциклопедия, которая является продолжением прекрасных существующих научных традиций и большой работы, которая проделана НАН. Все это так или иначе касается каждого жителя нашей страны", - обратил внимание генеральный директор Национальной библиотеки Роман Мотульский.

Организаторы добавили, что созидательная деятельность белорусского народа, творческие свершения и достижения независимой Беларуси требуют глубокого осмысления. "Научный анализ и его осмысление позволит извлечь уроки, обрести прочный фундамент национальной государственности и убедиться в правильности избранного пути", - заключили в библиотеке.

Ознакомиться с изданием можно в музее книги.-0-