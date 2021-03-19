В НХМ открылась выставка фарфора, расписанного художником Леонидом Богдановым

Фото из архива

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Фарфоровое вдохновение", посвященная творчеству художника Леонида Богданова, открылась сегодня в Национальном художественном музее, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры. Экспозиция стала осуществлением многолетней мечты мастера о персональной выставке в Национальном художественном музее. Здесь представлены работы из коллекции семьи художника, из собрания НХМ. Многие из них экспонируются впервые. В 1962 году Леонид Богданов начал работать на Минском фарфоровом заводе. Тогда же на предприятии сложился коллектив художников-специалистов и открылась экспериментально-художественная лаборатория, где решались сложные задачи производства фарфора. Собственных глубоких традиций в этом виде искусства Беларусь не имела. Секреты фарфорового искусства на Минском заводе осваивались постепенно при работе над образцами чайной и столовой посуды массового производства. Леониду Богданову удалось в чрезвычайно насыщенном заводском ритме выпуска массовой продукции создавать интересные авторские произведения. "Он любил работать с формой. Форма - начало фарфорового предмета. Художник старался найти свой выразительный пластический язык в ее конструировании. Он предпочитал сложные формы, часто дополненные рельефом. Источником идей по созданию формы, цветового и фактурного решения произведений для художника была природа. Леонид Богданов в своих произведениях стремится гармонично соединить богатые формы и оригинальный декор. Образцы его повседневной чайной посуды воспринимаются как настоящие произведения искусства", - рассказали организаторы. Леонид Богданов - один из художников, который во второй половине ХХ века стоял у истоков создания нового вида белорусского декоративно-прикладного искусства - художественного фарфора. Увидеть работы мастера можно по 26 апреля.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!