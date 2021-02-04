В НХМ открылась выставка к 125-летию выдающегося художника Михаила Филипповича

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Судьба художника" к 125-летию выдающегося белорусского мастера Михаила Филипповича открылась сегодня в Национальном художественном музее, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

В экспозиции представлено около 150 произведений живописи, графики, скульптуры из минских музеев и частных собраний, фотографии и издания.

Михаил Филиппович - яркий, самобытный, во многом уникальный мастер, основной период творчества которого выпал 20-30 годы прошлого века. "Десятки имеющихся ныне его работ - это только малая часть созданного им. И все же наследие его сохранилось на редкость полно и разнопланово, что позволяет увидеть развитие и перипетии его творческой судьбы", - отметили в музее.

"Живя в переходную, богатую различными художественными нововведениями эпоху конца XIX - первой трети XX веков, Михаил Филиппович использовал в своем творчестве почти все. То сплавлялись, то звучали сольно в его работах модерн, постимпрессионизм, футуризм, супрематизм, фовизм, экспрессионизм, неореализм, импрессионизм", - рассказали организаторы.

Уроженец Минска, сирота с раннего детства, Михаил Филиппович нашел второй дом в семье своего дяди - кузнеца Фаддея Гурского. Учился в минском реальном училище, которое было во время Первой мировой войны эвакуировано в Ярославль. Одним из первых учителей рисования был Дмитрий Полозов. Потом Михаил Филиппович учился в Москве в частной студии Аникиты Хотулева, Свободных художественных мастерских (позже ВХУТЕМАС) у Константина Коровина. "Бедность не позволила получить образование, и в 1921 году юный художник вернулся в Минск, где начал очень активную творческую, выставочную, музейную деятельность, являясь заведующим художественным отделом знаменитого БДМ (Беларускі дзяржаўны музей). В 1925-1930 годах смог продолжить образование во ВХУТЕМАС. Возвращение в Беларусь совпало с переменой общественно-политического курса на родине, и художник был вынужден снова уехать в Москву. Так между Минском и Москвой и проходила его жизнь", - добавили в НХМ.

На протяжении почти всего творческого четвертьвекового пути Михаил Филиппович активно работал, но наиболее ценными для национального искусства довелось стать произведениям, созданным в начале этого пути: "На Купалье", "Сказочный сюжет", "Хоровод", "Духов монастырь", "Старик-белорус с трубкой", "Битва на Немиге", "Женщина в намитке", "Старик-пастух с трубой", "Народное гулянье". "Они, как принято говорить, вошли в сокровищницу искусства Беларуси, в достойной художественной форме воплощая различные грани жизни страны, национального духа, не будучи национально ограниченными", - подчеркнули в музее.

Познакомиться с картинами можно по 4 апреля.-0-