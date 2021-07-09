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09 июля 2021, 18:30

В новой постановке оперы "Дзікае паляванне караля Стаха" прозвучат 4 ранее неизвестные арии

Во время репетиции
Во время репетиции

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В опере "Дзікае паляванне караля Стаха" прозвучат четыре ранее неизвестные арии, рассказал сегодня журналистам дирижер-постановщик Большого театра Беларуси Андрей Иванов, передает корреспондент БЕЛТА.

Премьеру оперы "Дзікае паляванне караля Стаха" представят 11-12 июля в Большом театре. "Для любого дирижера большой честью является возможность прикоснуться к столь монументальной и замечательной работе. Партитура Владимира Солтана - это действительно шедевр, гордость нашей страны. Мы должны этим гордиться, а также тем, что в нашей стране жил такой великий композитор", - поделился Андрей Иванов.

"В нашей постановке будет звучать более полный вариант музыки Владимира Солтана. Мы изначально с Анной Моторной говорили о том, что постараемся полностью использовать весь музыкальный материал, который только был написан композитором, и восстановить его. Ведь, как вы знаете, в результате подготовки к премьере первого спектакля, которая состоялась 1989 году, партитура была утеряна. Она восстанавливалась по оркестровым голосам. Эта работа была проделана в очень сжатые сроки и туда, к сожалению, не вошли многие фрагменты", - рассказал дирижер.

В новую постановку вошли те фрагменты, которые не звучали в первой постановке. "Очень важной и значительной частью станет наличие четырех ранее не звучавших арий из второго действия спектакля. В архивах Валентины Солтан, которая предоставила их нам для изучения, были найдены четыре арии, которые датированы 1987 годом, то есть они были написаны до первой премьеры. Мы посчитали возможным и нужным их использовать, учитывая художественную ценность и то, что музыкальная общественность и мы эту музыку не знали. И, конечно, для того, чтобы она не пропала", - отметил Андрей Иванов.

"Среди новых арий - песня Рыгора в сопровождении оркестра. Зритель также услышит монолог Белорецкого, который с другой стороны раскрывает этого персонажа. Он становится более близок к прочтению самим Владимиром Короткевичем, потому что в результате этого монолога мы понимаем, что это живой человек, который подвержен страхам, эмоциям, присущим любому другому. Именно из-за борьбы, которая происходит в этом монологе, Белорецкий приходит к мысли о том, что кроме него спасти ситуацию некому", - подчеркнул дирижер.

Прозвучит также ария Яновской несколько в другом, не знакомом для нас виде. "Ведь эту арию мы очень хорошо знаем, это действительно музыкальный шедевр, который очень часто звучит и в концертных программах. В общем, это такая визитная карточка нашей оперы. Но мы включили монолог Яновской, который драматургически по-другому выстроен, то есть это не столько ария, сколько развернутый монолог с различными разделами. В результате внутренних сомнений, метаний, которые испытывает главная героиня, она приходит как раз к тому ля-мажорному фрагменту, с которого и начиналась ее ария в первой постановке. Таким образом, мы драматургически по-другому видим этот образ - он раскрывается в постепенном движении, в более естественном ключе, что тоже характерно для концепции Владимира Короткевича", - акцентировал внимание Андрей Иванов.

"Ария Светиловича прозвучит также в абсолютно другом ключе. У Владимира Короткевича этот образ представлен в героических, волевых, эмоциональных, очень светлых, чистых красках. И как раз ария, которая прозвучит в нашем спектакле, наиболее полно отражает внутренний мир этого персонажа. По задумке режиссера он максимально приближен в короткевичскому Светиловичу", - сказал дирижер.

Помимо основных четырех важных арий, в опере представят ряд новый купюр и в первом действии, еще несколько неизвестных фрагментов во втором действии. "Поэтому можно говорить о том, что мы постарались очень бережно и с большим вниманием и пиететом подойти к работе композитора и постараться максимально полно представить ее на нашей сцене. И для того чтобы эта работа не пропала, театром была проделана очень большая работа по набору рукописного клавира Владимира Солтанова, всей партитуры и оркестровых голосов. Можно сказать, что у нас в полном объеме будет представлен весь материал композитора", - продолжил Андрей Иванов.

"Я надеюсь, что новые музыкальные аспекты, которые привнесены в нашу поставку, только украсят ее. Речь идет о начале второй картины, где авторской рукой композитора в клавире помечено, что первое соло должна исполнять жалейка. Мы решили пойти по этому пути: пригласили специалистов, сделали специальный инструмент, чтобы соответствовать художественному замыслу Владимира Солтана", - добавил дирижер.

Решающим и очень важным аспектом постановки, как и в первом варианте, будет сам лейтмотив, лейттембр охоты - сурмы. "Это большие длинные трубы, которые для нашего спектакля изготовил мастер Алесь Лось. Также мы будем использовать трубы, которые были задействованы в первой постановке. В итоге наша звуковая партитура будет украшена вот такими не характерными для классического оркестра звуками: они будут пугать, приводить людей в недоумение, погружать в таинственную атмосферу", - уверен Андрей Иванов.

Опера "Дзікае паляванне караля Стаха" стала национальной музыкальной классикой. Она была создана в 1989 году в непосредственном соавторстве композитора Владимира Солтана с музыкальным руководителем спектакля Ярославом Вощаком и всей постановочной группой. Премьера и дальнейшие показы спектакля на родной сцене прошли с аншлагами. В 1990 году талантливая работа композитора, дирижеров, режиссера, художника, а также исполнителей главных ролей Натальи Костенко, Виктора Скоробогатова и Владимира Экнадиосова была отмечена Государственной премией БССР. Уникальным для Беларуси явлением стало также исполнение оперы в "живых декорациях" - в Троицком предместье в Минске в начале 1990-х. В год постановки опера дважды была представлена на сцене Большого театра России и имела большой успех у московской публики.-0-

Фото Оксаны Манчук

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