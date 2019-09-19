19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новом сезоне Театр эстрады представит свои проекты на большой сцене Дворца Республики, сообщила корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель театра Владислава Артюковская.

"Новый сезон Театра эстрады будет наполнен новыми идеями и событиями. Уже сейчас для зрителей мы готовим несколько премьер, которые состоятся этой осенью. В этом сезоне Театр эстрады выйдет на большую сцену Дворца Республики с масштабными проектами ко Дню матери, сольными концертами Инны Афанасьевой и шоу "Аллюр", - рассказала Владислава Артюковская.

В этот раз новый сезон в театре открыла шоу-программа "Вокруг света". "Ее главные герои - Джи, Джордж и Харрис - отправляются в кругосветное путешествие по странам мира. Каждая страна - это свой национальный колорит, свои курьезы и приключения, свой мир и своя музыка. На пути герои попадают в различные истории. Одна из них, а именно встреча с тремя путешественницами, становится красной нитью повествования. Ошибочный обмен чемоданами превращает путешествие каждой тройки еще и в увлекательный поиск, конечным пунктом которого становится нахождение своей второй половинки", - отметила худрук театра.

Каждую страну, в которую попадают путешественники, представляют известные артисты: Инна Афанасьева, Искуи Абалян, Ольга Вронская, Гюнешь, Жанет, Александр Сухарев, Екатерина Медведева, Александр Саванец, Инга Киселева, Зинаида Фурор, группа "PROвокация", шоу "Аллюр", ансамбль "Верасы", балет театра Fusion. Эту программу также можно будет посмотреть сегодня вечером и 24 сентября.

По словам Владиславы Артюковской, в театре есть традиции старта нового сезона. Одна из них - проведение "Яблочного феста". "Так как все мы люди творческие, то и планы на наступающий сезон мы обычно обсуждаем в неформальной обстановке. Кулинарные шедевры коллег: шарлотки, пироги, торты, кексы и пирожные с яблоками - позволяют поделиться яркими моментами ушедшего лета и своим виденьем будущих программ театра", - сказала она.

Художественный руководитель напомнила, что в сентябре театр покажет еще две новые программы, премьеры которых прошли в марте. Это эстрадный мюзикл "Бурлеск", который можно будет увидеть 25 сентября, и шоу-программа "Имя любимое мое", запланированная на 26 сентября. Завершится сентябрь еще одной премьерой - программой "Музыка для взрослых" 27 и 28 сентября. В ней прозвучат чувственные композиции о любви от артистов театра.-0-

Фото Театра эстрады