В НЦСИ презентовали выставку картин белорусских авангардистов

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка картин представителей белорусского авангарда 1980-1990-х годов "Шестая линия. Линия судьбы" открылась в Национальном центре современных искусств, передает корреспондент БЕЛТА.

Галерея "Шестая линия" была одной из первых в Беларуси площадок современного искусства нового формата, которая работала с 1992 по 1998 год. "Это было время, когда масса художников стала искать новый язык и он был действительно новым, если сравнивать его с классическим авангардом 1920-1930-х годов, - рассказал директор НЦСИ Сергей Криштапович. - У нас даже появился термин для обозначения этого времени - аванграунд. Авангард и андеграунд в одном флаконе. Его придумала наша сотрудница Ольга Миронова, и искусствоведы просто в восторге, потому что мы не противоречим советскому искусству и знанию, а ведь аванграунд - это абсолютно наше, всецело белорусское понятие. Сейчас наблюдается возрождение и интерес к этому направлению и это радует. Наша площадка представляет тот период и показывает современным художникам, что в наше время необходимо точно так же искать свой язык. Самое важное - найти голос и говорить".

В экспозиции центра разместили картины из частной коллекции Владимира Садко. Эти произведения представляют творчество наиболее ярких художников, чьи работы экспонировались в галерее в то время. Среди них можно заметить произведения Владимира Акулова, Константина Горецкого, Людмилы Русовой, Алексея Жданова, Артура Клинова, Валерия Песина, Владимира Зленко, Алеся Тарановича, Тимофея Изотова, Виктора Петрова, Игоря Ермакова, Антона Шаппо.

"Мне как художнику нравятся и близки две работы, представленные здесь. Это картины Людмилы Русовой "Синие, желтые, красные". Тема двух холстов решена математически и архитектурно. Могу сказать, что картины представляют новый взгляд на идею конструктивизма, а изображенные на них объекты - объекты для медитации. Людмила Русова была разносторонним, многогранным и богатым на психологические находки мастером, который, к сожалению, уже ушел из жизни", - пояснил директор.

Сама же выставка примечательна разнообразием стилистики, тематики и находок пластического языка. Как отметили в учреждении, те вопросы, которые волновали авторов в 90-е годы, остаются актуальными и в современности.-0-