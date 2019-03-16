В Орше определились имена представителей Беларуси на конкурсах "Славянского базара"

16 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Имена представителей Беларуси на музыкальных конкурсах "Славянского базара" стали известны сегодня в Орше, сообщили корреспонденту БЕЛТА в дирекции форума.
По итогам проведения заключительного отборочного тура право представить Беларусь на взрослом музыкальном конкурсе XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" с отрывом в один балл от ближайшего конкурента завоевал минчанин Иван Здонюк. На отборе он исполнил популярный хит Владимира Преснякова "Слушая тишину" и бьющий рекорды на радиостанциях "Natural" Imagine Dragons. Состязаться за победу в детском конкурсе от Беларуси будет также представительница столицы - Ксения Галецкая, ставшая безусловным лидером финального отбора. Сердца жюри и зрителей она покорила композициями "Усiм настрой нясi" и "Run to you".
Финальный национальный отбор на знаменитый витебский форум прошел в Орше впервые. Музыкальное событие состоялось в Оршанском городском центре культуры "Победа" и было организовано в формате гала-концерта. За право представить Беларусь конкурировали два десятка финалистов, прошедших сито двух предварительных отборов на детский и взрослый музыкальные конкурсы.
Выступления финалистов оценивало профессиональное жюри в составе ведущих специалистов в области эстрадного искусства, популярных артистов, музыкальных продюсеров, композиторов и режиссеров, представителей госорганов и учреждений культуры. Судейскую коллегию детского конкурса возглавлял председатель комиссии искусства эстрады пения Минского государственного колледжа искусств Елена Атрашкевич, взрослого - директор - художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси Михаил Финберг. Все участники исполняли по два вокальных произведения. Во вторых отделениях зрителей порадовали своим творчеством известные исполнители белорусской эстрады.
В этом году фестиваль пройдет с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия форума состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля. Основными событиями фестиваля станут XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" и XVII Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2019". Сохранятся любимые поклонниками фестиваля "Театральные встречи", фэст уличного искусства "На семи ветрах", кукольный квартал, вечера в Витебской областной филармонии и другие проекты.-0-
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