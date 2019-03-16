В Орше определились имена представителей Беларуси на конкурсах "Славянского базара"

16 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Имена представителей Беларуси на музыкальных конкурсах "Славянского базара" стали известны сегодня в Орше, сообщили корреспонденту БЕЛТА в дирекции форума.

Во время конкурса

По итогам проведения заключительного отборочного тура право представить Беларусь на взрослом музыкальном конкурсе XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" с отрывом в один балл от ближайшего конкурента завоевал минчанин Иван Здонюк. На отборе он исполнил популярный хит Владимира Преснякова "Слушая тишину" и бьющий рекорды на радиостанциях "Natural" Imagine Dragons. Состязаться за победу в детском конкурсе от Беларуси будет также представительница столицы - Ксения Галецкая, ставшая безусловным лидером финального отбора. Сердца жюри и зрителей она покорила композициями "Усiм настрой нясi" и "Run to you".

Финальный национальный отбор на знаменитый витебский форум прошел в Орше впервые. Музыкальное событие состоялось в Оршанском городском центре культуры "Победа" и было организовано в формате гала-концерта. За право представить Беларусь конкурировали два десятка финалистов, прошедших сито двух предварительных отборов на детский и взрослый музыкальные конкурсы.

Выступления финалистов оценивало профессиональное жюри в составе ведущих специалистов в области эстрадного искусства, популярных артистов, музыкальных продюсеров, композиторов и режиссеров, представителей госорганов и учреждений культуры. Судейскую коллегию детского конкурса возглавлял председатель комиссии искусства эстрады пения Минского государственного колледжа искусств Елена Атрашкевич, взрослого - директор - художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси Михаил Финберг. Все участники исполняли по два вокальных произведения. Во вторых отделениях зрителей порадовали своим творчеством известные исполнители белорусской эстрады.

Председатель жюри М. Финберг вручает диплом Ивану Здонюку.

В этом году фестиваль пройдет с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия форума состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля. Основными событиями фестиваля станут XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" и XVII Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2019". Сохранятся любимые поклонниками фестиваля "Театральные встречи", фэст уличного искусства "На семи ветрах", кукольный квартал, вечера в Витебской областной филармонии и другие проекты.-0-