В поисках гармонии и бытия: выставка ко дню рождения композитора Анны Короткиной открылась в НББ

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "В поиске гармонии бытия", посвященная 60-летию со дня рождения белорусского композитора Анны Короткиной, открылась сегодня в зале нотных и аудиовизуальных документов Национальной библиотеки Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

На выставке представили статьи из книг и периодические издания, содержащие информацию о творчестве Анны Короткиной. Помимо этого, в экспозицию вошли нотные публикации ее произведений: сюиты для органа ("Францыск Скарына", "Фрески"), сюиты для фортепиано ("Беларускі куфар", "Старажытная", "Стихира"), поэмы для фортепиано ("Легенда о короле Стахе", "Колокола Чернобыля"), соната-фантазия для фортепиано "Искушение", а также циклы для фортепиано "Тихая музыка" и "Чайные листья". Представленные аудиодокументы дают возможность прослушать "Песни Басё" на слова японского поэта Мацуо Басе, поэму "Воплощение", вокальный цикл "Невоспетое" и духовные кантаты.

"Анна Короткина заявила о себе как о вдумчивом композиторе, сосредоточившем внимание на идее возрождения духовности. Она была в поисках гармонии бытия, размышлениях над историческими судьбами прошлого. Ряд ее произведений связан с библейскими темами и культовой образностью, где в центре внимания часто находятся исторические личности - Симеон Полоцкий и Евфросиния Полоцкая. В ее творчестве есть место литературным и архитектурным памятникам - Софийскому собору, Библии Франциска Скорины. Все это вдохновляло композитора на создание произведений не только в жанрах оркестровой и камерно-инструментальной музыки, но и религиозной - хоровых a капелла и вокально-инструментальных сочинений.

Произведения Анны Короткиной широко исполняются на международных фестивалях и конкурсах. Ее сочинения включены в репертуарный реестр мировой органной музыки.

Анна Короткина родилась в Витебске. Окончила Белорусский государственный университет культуры и искусств (эстрадно-симфоническое дирижирование), Белорусскую государственную академию музыки, училась у Андрея Мдивани и Дмитрия Смольского. Член Белорусского союза композиторов с 1996 года и Ассоциации современной музыки с 1998-го. Ее сочинения для органа исполнялись во многих странах мира. Она активно занималась педагогикой, среди ее учеников - лауреаты международных конкурсов, а также была организатором конкурса "Новые звуки мира". За свои заслуги перед белорусским искусством удостоена премии Белорусского профсоюза работников культуры, а также премии и гранта Мингорисполкома.

Экспозиция продлится по 6 октября.-0-