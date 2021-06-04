В Полоцке 5 июня отметят день памяти преподобной Евфросинии Полоцкой

4 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Христианский мир 5 июня отпразднует день памяти преподобной Евфросинии Полоцкой, небесной заступницы земли белорусской. Это единственный день в году, когда проводится праздничное богослужение в Софийском соборе. В торжествах примет участие митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Полоцкого райисполкома.

Участники крестного хода после проведения литургии пройдут от Софийского собора до Спасо-Евфросиниевского женского монастыря. Когда-то точно таким же путем проследовала игуменья. Верующие традиционно остановятся у памятников Евфросинии Полоцкой и Николаю Чудотворцу, у которых совершатся молебны с последующим возложением цветов.

Преподобную Евфросинию Полоцкую одинаково почитают как православные, так и католики. Она стала первой белорусской женщиной, причисленной к лику святых. Евфросиния Полоцкая знала латынь и древнегреческий, писала и переписывала книги, строила храмы. В 1161 году на средства Евфросинии Полоцкой в городе возвели Спасо-Преображенскую церковь. Она построила в городе женский и мужской монастыри, сделав Полоцк центром белорусской духовности, куда съезжаются паломники со всего мира.

Праздничные мероприятия ежегодно собирают верующих, паломников со всех уголков страны. Организаторы просят соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.-0-