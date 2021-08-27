В Полоцке к 85-летию поэта Геннадия Буравкина откроется выставка 

27 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В полоцком Музее белорусского книгопечатания 28 августа к 85-летию Геннадия Буравкина откроется выставка, посвященная жизни и деятельности белорусского поэта, журналиста и общественного деятеля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника.





Судьба этого человека непосредственно связана с Полоцком, который стал ему дорогим местом на всю жизнь и которому не раз посвящал свои стихи. Именно в этом городе, куда семья поэта переехала из Россонского района, началось литературное творчество Геннадия Буравкина. "Его лирика наполнена искренностью и сердечностью, поэтому не зря на многие стихи поэта написано много популярных песен: "Зачарованая мая", "Белы снег", "Малітва" и другие. "Калыханку" же на слова Генадия Николаевича каждый вечер по телевидению поют маленьким белорусам", - отметили в музее.





На выставке представят различные издания, предметы, фотографии из фондов Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника, а также из личного собрания семьи Буравкиных. Посетить выставку можно по 14 ноября.





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Буравкин Геннадий Николаевич родился в 1936 году в деревне Тродовичи Россонского района Витебской области. С 1968 года был корреспондентом газеты "Правда" по БССР, с 1972-го - главным редактором журнала "Маладосць", с 1978 года являлся председателем Государственного комитета БССР по телевидению и радиовещанию. Автор книг "Дыханне", "Жніво", "Узмах крыла", документальной повести "Тры старонкі з легенды", сценариев документальных фильмов. Многие произведения поэта положены на музыку белорусскими композиторами. В 1990-94 годах был постоянным представителем Республики Беларусь при ООН, в 1994-95 - заместителем министра культуры и печати Беларуси. В 1995-2001 годах работал в журнале "Вожык". Также несколько лет возглавлял Общество белорусского языка имени Франциска Скорины. Лауреат Государственной премии Беларуси (1980), премии Ленинского комсомола Беларуси (1972). Умер 30 мая 2014 года, похоронен на Восточном кладбище в Минске.-0-